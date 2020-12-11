https://ria.ru/20201211/mladenets-1588703608.html

В Забайкалье младенец умер после того, как отец ударил его по голове

В Забайкалье младенец умер после того, как отец ударил его по голове

Пьяный житель Забайкалья ударил годовалого сына по голове, в результате полученной травмы ребенок умер, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T05:31

2020-12-11T05:31

2020-12-11T05:31

забайкальский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 11 дек – РИА Новости. Пьяный житель Забайкалья ударил годовалого сына по голове, в результате полученной травмы ребенок умер, сообщает СУСК региона.По данным СК, инцидент произошел в селе Ильинка Читинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте.

https://ria.ru/20200810/1575574253.html

забайкальский край

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

забайкальский край, происшествия