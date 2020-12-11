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В Забайкалье младенец умер после того, как отец ударил его по голове
В Забайкалье младенец умер после того, как отец ударил его по голове
Пьяный житель Забайкалья ударил годовалого сына по голове, в результате полученной травмы ребенок умер, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T05:31
2020-12-11T05:31
забайкальский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 дек – РИА Новости. Пьяный житель Забайкалья ударил годовалого сына по голове, в результате полученной травмы ребенок умер, сообщает СУСК региона.По данным СК, инцидент произошел в селе Ильинка Читинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте.
https://ria.ru/20200810/1575574253.html
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забайкальский край, происшествия

В Забайкалье младенец умер после того, как отец ударил его по голове

05:31 11.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 11 дек – РИА Новости. Пьяный житель Забайкалья ударил годовалого сына по голове, в результате полученной травмы ребенок умер, сообщает СУСК региона.
По данным СК, инцидент произошел в селе Ильинка Читинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
"Следователи задержали по подозрению в совершении преступления 40-летнего отца ребёнка. По имеющимся у следствия данным, 9 декабря 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сына рукой по голове. От полученной травмы ребенок скончался через непродолжительное время", - говорится в сообщении.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте.
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