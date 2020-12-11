https://ria.ru/20201211/mishustin-1588820409.html

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торговое сотрудничество

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торговое сотрудничество

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:34

2020-12-11T17:34

2020-12-11T17:46

союзное государство

россия

михаил мишустин

белоруссия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве, сообщается на сайте кабмина РФ.Телефонный разговор Мишустина с Головченко состоялся в пятницу."Главы правительств обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве", - говорится в сообщении.Мишустин и Головченко также затронули тематику противодействия коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20201125/mezentsev-1586209610.html

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россия, михаил мишустин, белоруссия