https://ria.ru/20201211/mishustin-1588820409.html
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торговое сотрудничество
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торговое сотрудничество
Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:34
2020-12-11T17:34
2020-12-11T17:46
союзное государство
россия
михаил мишустин
белоруссия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве, сообщается на сайте кабмина РФ.Телефонный разговор Мишустина с Головченко состоялся в пятницу."Главы правительств обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве", - говорится в сообщении.Мишустин и Головченко также затронули тематику противодействия коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20201125/mezentsev-1586209610.html
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