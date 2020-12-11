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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торговое сотрудничество
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торговое сотрудничество
Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:34
2020-12-11T17:46
союзное государство
россия
михаил мишустин
белоруссия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве, сообщается на сайте кабмина РФ.Телефонный разговор Мишустина с Головченко состоялся в пятницу."Главы правительств обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве", - говорится в сообщении.Мишустин и Головченко также затронули тематику противодействия коронавирусной инфекции.
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россия, михаил мишустин, белоруссия

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торговое сотрудничество

17:34 11.12.2020 (обновлено: 17:46 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве, сообщается на сайте кабмина РФ.
Телефонный разговор Мишустина с Головченко состоялся в пятницу.
"Главы правительств обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве", - говорится в сообщении.
Мишустин и Головченко также затронули тематику противодействия коронавирусной инфекции.
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Союзное государствоРоссияМихаил МишустинБелоруссия
 
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