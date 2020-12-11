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Умер президент и бывший ректор МИФИ Борис Оныкий
Умер президент и бывший ректор МИФИ Борис Оныкий
Президент Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), четвертый ректор МИФИ, известный российский физик Борис Оныкий скончался от РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:14
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2020-12-11T20:42
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), четвертый ректор МИФИ, известный российский физик Борис Оныкий скончался от коронавирусной инфекции на 82 году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Профессор, доктор технических наук Борис Оныкий возглавлял вуз с 1997 по 2007 год. За этот период МИФИ существенно расширил международную научную и образовательную деятельность, открыл подготовку по новым востребованным специальностям, таким, как информационная безопасность и международное научно-технологическое сотрудничество.В 2007 году Борис Оныкий был избран Президентом МИФИ и возглавил кафедру анализа конкурентных систем НИЯУ МИФИ. Он также входил в Президиум и Совет ветеранов атомной промышленности, где отвечал за работу с молодежью. Борис Оныкий был награжден многими государственными, правительственными, ведомственными и отраслевыми наградами.
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