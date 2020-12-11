https://ria.ru/20201211/mifi-1588850018.html

Умер президент и бывший ректор МИФИ Борис Оныкий

Умер президент и бывший ректор МИФИ Борис Оныкий

Президент Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), четвертый ректор МИФИ, известный российский физик Борис Оныкий скончался от РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T20:14

2020-12-11T20:14

2020-12-11T20:42

навигатор абитуриента

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588852633_0:303:3072:2031_1920x0_80_0_0_a1819e262f9af755216b30d7c1052184.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), четвертый ректор МИФИ, известный российский физик Борис Оныкий скончался от коронавирусной инфекции на 82 году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Профессор, доктор технических наук Борис Оныкий возглавлял вуз с 1997 по 2007 год. За этот период МИФИ существенно расширил международную научную и образовательную деятельность, открыл подготовку по новым востребованным специальностям, таким, как информационная безопасность и международное научно-технологическое сотрудничество.В 2007 году Борис Оныкий был избран Президентом МИФИ и возглавил кафедру анализа конкурентных систем НИЯУ МИФИ. Он также входил в Президиум и Совет ветеранов атомной промышленности, где отвечал за работу с молодежью. Борис Оныкий был награжден многими государственными, правительственными, ведомственными и отраслевыми наградами.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", общество