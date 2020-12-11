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Британский журналист предрек "нападение русского медведя"
Британский журналист предрек "нападение русского медведя"
Журналист Daily Mail Марк Алмонд сообщил о плачевном состоянии британских Вооруженных сил и предсказал "нападение русского медведя". РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:15
2020-12-11T16:15
2020-12-11T18:04
россия
великобритания
в мире
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"Только отвернешься, и русский медведь набросится": в Британии высказались о российском флоте
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Журналист Daily Mail Марк Алмонд сообщил о плачевном состоянии британских Вооруженных сил и предсказал "нападение русского медведя". Алмонд пишет, что с начала года британским ВМС пришлось 17 раз сопровождать "своенравные" российские корабли, что на четверть больше, чем в прошлом году. Автор отметил, что в следующем году Британия увеличит военные расходы на 16 миллиардов фунтов стерлингов, уделив особое внимание ВМС. Но результаты этих вложений станут заметны спустя годы. "Британия по-прежнему очень слабо защищена, что вызывает тревогу", — предупреждает Алмонд. Он напомнил, что британцы с целью экономии отменили учения резервистов ВМС. По его мнению, в Кремле едва ли проигнорируют прижимистость Лондона и используют любую возможность для сбора разведывательных данных. Британские журналисты регулярно отмечаются сомнительными заявлениями и прогнозами о "российской угрозе". Так, после недавнего инцидента между российским и американским военными кораблями в заливе Петра Великого в Приморье журналист Daily Express Пол Уитерс спрогнозировал третью мировую войну, которая начнется со столкновения между Россией и США. Daily Mail ранее сообщала, будто Москва может ударить по американским городам новейшим ядерным оружием. На такие мысли журналистов таблоида навело видео с испытанием ракеты "Циркон". Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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россия, великобритания, в мире
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Журналист Daily Mail
Марк Алмонд сообщил о плачевном состоянии британских Вооруженных сил и предсказал "нападение русского медведя".
Алмонд пишет, что с начала года британским ВМС пришлось 17 раз сопровождать "своенравные" российские корабли, что на четверть больше, чем в прошлом году.
"Если отвернешься на секунду, русский медведь тут же набросится на тебя", — утверждает журналист.
Автор отметил, что в следующем году Британия увеличит военные расходы на 16 миллиардов фунтов стерлингов, уделив особое внимание ВМС. Но результаты этих вложений станут заметны спустя годы.
"Британия по-прежнему очень слабо защищена, что вызывает тревогу", — предупреждает Алмонд.
Он напомнил, что британцы с целью экономии отменили учения резервистов ВМС. По его мнению, в Кремле едва ли проигнорируют прижимистость Лондона и используют любую возможность для сбора разведывательных данных.
Британские журналисты регулярно отмечаются сомнительными заявлениями и прогнозами о "российской угрозе". Так, после недавнего инцидента между российским и американским военными кораблями в заливе Петра Великого в Приморье журналист Daily Express Пол Уитерс спрогнозировал третью мировую войну, которая начнется со столкновения между Россией и США. Daily Mail ранее сообщала, будто Москва может ударить по американским городам новейшим ядерным оружием. На такие мысли журналистов таблоида навело видео с испытанием ракеты "Циркон".
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>