https://ria.ru/20201211/medved-1588797109.html

Британский журналист предрек "нападение русского медведя"

Британский журналист предрек "нападение русского медведя"

Журналист Daily Mail Марк Алмонд сообщил о плачевном состоянии британских Вооруженных сил и предсказал "нападение русского медведя". РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:15

2020-12-11T16:15

2020-12-11T18:04

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в мире

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"Только отвернешься, и русский медведь набросится": в Британии высказались о российском флоте

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Журналист Daily Mail Марк Алмонд сообщил о плачевном состоянии британских Вооруженных сил и предсказал "нападение русского медведя". Алмонд пишет, что с начала года британским ВМС пришлось 17 раз сопровождать "своенравные" российские корабли, что на четверть больше, чем в прошлом году. Автор отметил, что в следующем году Британия увеличит военные расходы на 16 миллиардов фунтов стерлингов, уделив особое внимание ВМС. Но результаты этих вложений станут заметны спустя годы. "Британия по-прежнему очень слабо защищена, что вызывает тревогу", — предупреждает Алмонд. Он напомнил, что британцы с целью экономии отменили учения резервистов ВМС. По его мнению, в Кремле едва ли проигнорируют прижимистость Лондона и используют любую возможность для сбора разведывательных данных. Британские журналисты регулярно отмечаются сомнительными заявлениями и прогнозами о "российской угрозе". Так, после недавнего инцидента между российским и американским военными кораблями в заливе Петра Великого в Приморье журналист Daily Express Пол Уитерс спрогнозировал третью мировую войну, которая начнется со столкновения между Россией и США. Daily Mail ранее сообщала, будто Москва может ударить по американским городам новейшим ядерным оружием. На такие мысли журналистов таблоида навело видео с испытанием ракеты "Циркон". Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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