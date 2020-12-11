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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201211/mechet-1588780878.html
Путин поручил помочь восстановить здание исторической мечети в Москве
Путин поручил помочь восстановить здание исторической мечети в Москве
Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 марта о помощи в восстановлении исторического облика комплекса зданий мечети и медресе в центре Москвы. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:07
2020-12-11T15:21
религия и мировоззрение
религия
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михаил мишустин
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владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 марта о помощи в восстановлении исторического облика комплекса зданий мечети и медресе в центре Москвы.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с представителями религиозных объединений опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с правительством Москвы оказать содействие Духовному управлению мусульман Российской Федерации в восстановлении исторического облика комплекса зданий мусульманской мечети и медресе (Москва, улица Большая Татарская, дом 28, строения 1 и 2)", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 марта 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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религия, россия, новости - религия и мировоззрение, михаил мишустин, сергей собянин, владимир путин, москва

Путин поручил помочь восстановить здание исторической мечети в Москве

15:07 11.12.2020 (обновлено: 15:21 11.12.2020)
 
CC BY-SA 3.0 IGO / Ludvig14 / Мечеть на Большой Татарской улице
Мечеть на Большой Татарской улице - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
CC BY-SA 3.0 IGO / Ludvig14 /
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 марта о помощи в восстановлении исторического облика комплекса зданий мечети и медресе в центре Москвы.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с представителями религиозных объединений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с правительством Москвы оказать содействие Духовному управлению мусульман Российской Федерации в восстановлении исторического облика комплекса зданий мусульманской мечети и медресе (Москва, улица Большая Татарская, дом 28, строения 1 и 2)", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 марта 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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