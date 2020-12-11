https://ria.ru/20201211/mechet-1588780878.html

Путин поручил помочь восстановить здание исторической мечети в Москве

Путин поручил помочь восстановить здание исторической мечети в Москве

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 марта о помощи в восстановлении исторического облика комплекса зданий мечети и медресе в центре Москвы. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:07

2020-12-11T15:07

2020-12-11T15:21

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 марта о помощи в восстановлении исторического облика комплекса зданий мечети и медресе в центре Москвы.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с представителями религиозных объединений опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с правительством Москвы оказать содействие Духовному управлению мусульман Российской Федерации в восстановлении исторического облика комплекса зданий мусульманской мечети и медресе (Москва, улица Большая Татарская, дом 28, строения 1 и 2)", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 марта 2021 года, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/mechet-1582356925.html

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религия, россия, новости - религия и мировоззрение, михаил мишустин, сергей собянин, владимир путин, москва