https://ria.ru/20201211/maski-1588717863.html

Названо неожиданное опасное последствие ношения масок

Названо неожиданное опасное последствие ношения масок

Неправильное ношение маски может вызвать синдром сухого глаза и привести к ухудшению зрения. Об этом агентству "Москва" рассказал главный врач столичной... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:00

2020-12-11T10:00

2020-12-11T11:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Неправильное ношение маски может вызвать синдром сухого глаза и привести к ухудшению зрения. Об этом агентству "Москва" рассказал главный врач столичной поликлиники № 46 Денис Серов.По его словам, если маска не прилегает плотно к лицу, воздух выходит преимущественно сверху, вызывая преждевременное испарение слезной пленки.Серов напомнил, одноразовую маску следует использовать не более двух-трех часов и следить, чтобы она плотно прилегала к лицу. В случае появления проблем с глазами врач рекомендовал использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы, а при прогрессирующем ухудшения зрения призвал незамедлительно обратиться к специализированной помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/maski-1588704401.html

https://ria.ru/20201202/maski-1587430314.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество