Названо неожиданное опасное последствие ношения масок
10:00 11.12.2020 (обновлено: 11:40 11.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Неправильное ношение маски может вызвать синдром сухого глаза и привести к ухудшению зрения. Об этом агентству "Москва" рассказал главный врач столичной поликлиники № 46 Денис Серов.
По его словам, если маска не прилегает плотно к лицу, воздух выходит преимущественно сверху, вызывая преждевременное испарение слезной пленки.
"Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы", — уточнил специалист.
Серов напомнил, одноразовую маску следует использовать не более двух-трех часов и следить, чтобы она плотно прилегала к лицу. В случае появления проблем с глазами врач рекомендовал использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы, а при прогрессирующем ухудшения зрения призвал незамедлительно обратиться к специализированной помощи.
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