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Названо неожиданное опасное последствие ношения масок
Названо неожиданное опасное последствие ношения масок
Неправильное ношение маски может вызвать синдром сухого глаза и привести к ухудшению зрения. Об этом агентству "Москва" рассказал главный врач столичной... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:00
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Неправильное ношение маски может вызвать синдром сухого глаза и привести к ухудшению зрения. Об этом агентству "Москва" рассказал главный врач столичной поликлиники № 46 Денис Серов.По его словам, если маска не прилегает плотно к лицу, воздух выходит преимущественно сверху, вызывая преждевременное испарение слезной пленки.Серов напомнил, одноразовую маску следует использовать не более двух-трех часов и следить, чтобы она плотно прилегала к лицу. В случае появления проблем с глазами врач рекомендовал использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы, а при прогрессирующем ухудшения зрения призвал незамедлительно обратиться к специализированной помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Названо неожиданное опасное последствие ношения масок

10:00 11.12.2020 (обновлено: 11:40 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Неправильное ношение маски может вызвать синдром сухого глаза и привести к ухудшению зрения. Об этом агентству "Москва" рассказал главный врач столичной поликлиники № 46 Денис Серов.
По его словам, если маска не прилегает плотно к лицу, воздух выходит преимущественно сверху, вызывая преждевременное испарение слезной пленки.
Девушка в маске - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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"Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы", — уточнил специалист.

Серов напомнил, одноразовую маску следует использовать не более двух-трех часов и следить, чтобы она плотно прилегала к лицу. В случае появления проблем с глазами врач рекомендовал использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы, а при прогрессирующем ухудшения зрения призвал незамедлительно обратиться к специализированной помощи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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