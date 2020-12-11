https://ria.ru/20201211/maski-1588704401.html

Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз

Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз

Маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается, сообщила РИА РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T06:28

2020-12-11T06:28

2020-12-11T06:28

россия

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается, сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.По ее словам, носить маску стоит там, где есть большое скопление людей, например, на остановке. Дальше она не нужна.Врач уточнила, что также можно обойтись без маски, если человек находится в помещении один.Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев согласен со своей коллегой, что на улице ношение маски не требуется. "А кто советует, чтобы на улице носили маски? Люди стараются соблюдать социальную дистанцию. На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких", - сказал он.Он подчеркнул, что и для обогрева дыхательных путей маска также не подходит. "А если человек хочет согреться, то лучше всего - это шарф повыше. А маска быстро будет мокрой и совершенно не будет защитного эффекта, и не согреешься", - заключил он.

https://ria.ru/20201202/maski-1587430314.html

https://ria.ru/20201201/maski--1587161140.html

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