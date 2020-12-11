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Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
Маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается, сообщила РИА РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T06:28
2020-12-11T06:28
россия
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается, сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.По ее словам, носить маску стоит там, где есть большое скопление людей, например, на остановке. Дальше она не нужна.Врач уточнила, что также можно обойтись без маски, если человек находится в помещении один.Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев согласен со своей коллегой, что на улице ношение маски не требуется. "А кто советует, чтобы на улице носили маски? Люди стараются соблюдать социальную дистанцию. На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких", - сказал он.Он подчеркнул, что и для обогрева дыхательных путей маска также не подходит. "А если человек хочет согреться, то лучше всего - это шарф повыше. А маска быстро будет мокрой и совершенно не будет защитного эффекта, и не согреешься", - заключил он.
https://ria.ru/20201202/maski-1587430314.html
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россия, общество

Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз

06:28 11.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в маске
Девушка в маске - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается, сообщила РИА Новости врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.
"Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Маска - не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице - сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить", - рассказала Белова.
По ее словам, носить маску стоит там, где есть большое скопление людей, например, на остановке. Дальше она не нужна.
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Названы признаки того, что маску пора менять
"Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять", - сказала Белова, отвечая на вопрос, может ли ношение маски на улице спровоцировать простуду.
Врач уточнила, что также можно обойтись без маски, если человек находится в помещении один.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев согласен со своей коллегой, что на улице ношение маски не требуется. "А кто советует, чтобы на улице носили маски? Люди стараются соблюдать социальную дистанцию. На морозе маска быстро станет мокрой, это уже не является защитой. Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких", - сказал он.
Он подчеркнул, что и для обогрева дыхательных путей маска также не подходит. "А если человек хочет согреться, то лучше всего - это шарф повыше. А маска быстро будет мокрой и совершенно не будет защитного эффекта, и не согреешься", - заключил он.
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