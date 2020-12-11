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Эпидемиолог заявил об отсутствии альтернативы маскам в борьбе с COVID-19
Эпидемиолог заявил об отсутствии альтернативы маскам в борьбе с COVID-19
Ношение масок для защиты от коронавируса пока не имеет альтернативы, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:06
2020-12-11T16:06
2020-12-11T16:06
распространение нового коронавируса
елена белова
александр горелов
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ношение масок для защиты от коронавируса пока не имеет альтернативы, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Используя индивидуальные средства защиты, мы защищаем и себя, и окружающих. Их ношение не имеет альтернативы в настоящий момент, пока 90% не получили вакцину, например", - сказал Горелов в эфире канала "Россия 24".Он уточнил, что коронавирус живет в человеке и окружающая среда играет минимальное значение в его распространении - так, например, летом ожидалось, что передача инфекции прекратится, но этого не произошло.Ранее врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова сообщила РИА Новости, что маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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елена белова, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество