https://ria.ru/20201211/maska-1588795609.html

Эпидемиолог заявил об отсутствии альтернативы маскам в борьбе с COVID-19

Эпидемиолог заявил об отсутствии альтернативы маскам в борьбе с COVID-19

Ношение масок для защиты от коронавируса пока не имеет альтернативы, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:06

2020-12-11T16:06

2020-12-11T16:06

распространение нового коронавируса

елена белова

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ношение масок для защиты от коронавируса пока не имеет альтернативы, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Используя индивидуальные средства защиты, мы защищаем и себя, и окружающих. Их ношение не имеет альтернативы в настоящий момент, пока 90% не получили вакцину, например", - сказал Горелов в эфире канала "Россия 24".Он уточнил, что коронавирус живет в человеке и окружающая среда играет минимальное значение в его распространении - так, например, летом ожидалось, что передача инфекции прекратится, но этого не произошло.Ранее врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова сообщила РИА Новости, что маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей, в остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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