https://ria.ru/20201211/markirovka-1588755095.html

Путин призвал расширить соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

Путин призвал расширить соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин считает нужным расширить сферу действия соглашения стран ЕАЭС о маркировке товаров. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:29

2020-12-11T13:29

2020-12-11T13:29

евразийский экономический союз

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает нужным расширить сферу действия соглашения стран ЕАЭС о маркировке товаров."Мы нацелены на ограничения нелегального товарооборота, улучшение конкурентной среды для бизнеса, для наших с вами предприятий, используя в рамках ЕвразЭС цифровые механизмы маркировки товаров, применение которых, напомню, также было инициировано Россией, и (которые - ред.) помогают обеспечить контроль за перемещением грузов по территории Союза", - сказал Путин в ходе саммита ЕАЭС, который проходит в онлайн-режиме."Представляется полезным расширить сферу действия соглашения о маркировке товаров. До конца года будут внедрены цифровые метки для маркировки табачных изделий, лекарственных некоторых препаратов, парфюмерии, фото оборудования, автомобильных шин. С 1 января 2021 года предусматривается введение маркировки товаров легкой промышленности, а затем и отдельных видов молочной продукции", - добавил он.

https://ria.ru/20201211/torgovlya-1588753007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, владимир путин, экономика