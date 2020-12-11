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Путин призвал расширить соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС
Путин призвал расширить соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин считает нужным расширить сферу действия соглашения стран ЕАЭС о маркировке товаров. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:29
2020-12-11T13:29
евразийский экономический союз
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает нужным расширить сферу действия соглашения стран ЕАЭС о маркировке товаров."Мы нацелены на ограничения нелегального товарооборота, улучшение конкурентной среды для бизнеса, для наших с вами предприятий, используя в рамках ЕвразЭС цифровые механизмы маркировки товаров, применение которых, напомню, также было инициировано Россией, и (которые - ред.) помогают обеспечить контроль за перемещением грузов по территории Союза", - сказал Путин в ходе саммита ЕАЭС, который проходит в онлайн-режиме."Представляется полезным расширить сферу действия соглашения о маркировке товаров. До конца года будут внедрены цифровые метки для маркировки табачных изделий, лекарственных некоторых препаратов, парфюмерии, фото оборудования, автомобильных шин. С 1 января 2021 года предусматривается введение маркировки товаров легкой промышленности, а затем и отдельных видов молочной продукции", - добавил он.
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евразийский экономический союз, владимир путин, экономика

Путин призвал расширить соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

13:29 11.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заседания ВЕЭС
Президент РФ Владимир Путин во время заседания ВЕЭС - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает нужным расширить сферу действия соглашения стран ЕАЭС о маркировке товаров.
"Мы нацелены на ограничения нелегального товарооборота, улучшение конкурентной среды для бизнеса, для наших с вами предприятий, используя в рамках ЕвразЭС цифровые механизмы маркировки товаров, применение которых, напомню, также было инициировано Россией, и (которые - ред.) помогают обеспечить контроль за перемещением грузов по территории Союза", - сказал Путин в ходе саммита ЕАЭС, который проходит в онлайн-режиме.
"Представляется полезным расширить сферу действия соглашения о маркировке товаров. До конца года будут внедрены цифровые метки для маркировки табачных изделий, лекарственных некоторых препаратов, парфюмерии, фото оборудования, автомобильных шин. С 1 января 2021 года предусматривается введение маркировки товаров легкой промышленности, а затем и отдельных видов молочной продукции", - добавил он.
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