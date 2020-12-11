Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/maks-1588828587.html
Авиасалон МАКС в 2021 году пройдет в запланированные даты
Авиасалон МАКС в 2021 году пройдет в запланированные даты
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 состоится, как и планировалось ранее, в июле следующего года, несмотря на пандемию нового коронавируса,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:13
2020-12-11T18:13
россия
фарнборо
авиасалон макс
жуковский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149876/49/1498764948_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b7997352330e76d868718699b1284e0.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 состоится, как и планировалось ранее, в июле следующего года, несмотря на пандемию нового коронавируса, следует из сообщения информационной службы мероприятия.МАКС-2021 запланирован на 20-25 июля 2021 года."В 2020 году было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а под конец года озвучен вердикт и по крупнейшему в мире авиасалону в Ле-Бурже: из выставочного календаря 2021 года это событие вычеркнуто. Но проводимый в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС пройдёт в установленные даты", - говорится в сообщении.Организаторы также отмечают, что регистрация участников, стартовавшая в середине октября, идёт высокими темпами, ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний уже подтвердили свои планы и зарезервировали площади.
https://ria.ru/20201207/aviasalon-1588030097.html
россия
фарнборо
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149876/49/1498764948_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_559da3511844fbe4cb93fba476b832a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фарнборо, авиасалон макс, жуковский

Авиасалон МАКС в 2021 году пройдет в запланированные даты

18:13 11.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвиасалон МАКС в Жуковском
Авиасалон МАКС в Жуковском - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 состоится, как и планировалось ранее, в июле следующего года, несмотря на пандемию нового коронавируса, следует из сообщения информационной службы мероприятия.
МАКС-2021 запланирован на 20-25 июля 2021 года.
"В 2020 году было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а под конец года озвучен вердикт и по крупнейшему в мире авиасалону в Ле-Бурже: из выставочного календаря 2021 года это событие вычеркнуто. Но проводимый в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС пройдёт в установленные даты", - говорится в сообщении.
Организаторы также отмечают, что регистрация участников, стартовавшая в середине октября, идёт высокими темпами, ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний уже подтвердили свои планы и зарезервировали площади.
Новейший европейский истребитель 5-го поколения NGF (Next Generation Fighter) на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 14:54Распространение нового коронавируса
Эксперт прокомментировал отмену авиасалона в Ле Бурже
 
РоссияФарнбороАвиасалон МАКСЖуковский
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния