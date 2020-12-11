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Авиасалон МАКС в 2021 году пройдет в запланированные даты
Авиасалон МАКС в 2021 году пройдет в запланированные даты
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 состоится, как и планировалось ранее, в июле следующего года, несмотря на пандемию нового коронавируса,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:13
2020-12-11T18:13
2020-12-11T18:13
россия
фарнборо
авиасалон макс
жуковский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 состоится, как и планировалось ранее, в июле следующего года, несмотря на пандемию нового коронавируса, следует из сообщения информационной службы мероприятия.МАКС-2021 запланирован на 20-25 июля 2021 года."В 2020 году было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а под конец года озвучен вердикт и по крупнейшему в мире авиасалону в Ле-Бурже: из выставочного календаря 2021 года это событие вычеркнуто. Но проводимый в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон МАКС пройдёт в установленные даты", - говорится в сообщении.Организаторы также отмечают, что регистрация участников, стартовавшая в середине октября, идёт высокими темпами, ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний уже подтвердили свои планы и зарезервировали площади.
https://ria.ru/20201207/aviasalon-1588030097.html
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россия, фарнборо, авиасалон макс, жуковский