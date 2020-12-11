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https://ria.ru/20201211/makron-1588763781.html
Макрон заявил, что Европа открыта к диалогу с Турцией
Макрон заявил, что Европа открыта к диалогу с Турцией
Европа остается открытой к диалогу с Турцией, но она не допустит политику дестабилизации в отношении стран-членов Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:06
2020-12-11T14:06
эммануэль макрон
евросоюз
кипр
франция
европа
в мире
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ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Европа остается открытой к диалогу с Турцией, но она не допустит политику дестабилизации в отношении стран-членов Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Лидеры государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе в пятницу договорились о расширении списка существующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье, говорится в выводах саммита по итогам обсуждения этого вопроса."Европа продемонстрировала свою способность проявлять твердость по отношению к Турции, чтобы положить конец ее действиям в Восточном Средиземноморье", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе."Естественно, Европа остается всегда открытой к диалогу, но она не допустит политики дестабилизации в отношении членов Евросоюза, а также его региональных соседей", - подчеркнул французский лидер.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.
https://ria.ru/20201209/sanktsii-1588490909.html
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эммануэль макрон, евросоюз, кипр, франция, европа, в мире

Макрон заявил, что Европа открыта к диалогу с Турцией

14:06 11.12.2020
 
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© AP Photo / Julien de Rosa
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Европа остается открытой к диалогу с Турцией, но она не допустит политику дестабилизации в отношении стран-членов Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Лидеры государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе в пятницу договорились о расширении списка существующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье, говорится в выводах саммита по итогам обсуждения этого вопроса.
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В Анкаре надеются, что ЕС не будет расширять санкции против Турции
"Европа продемонстрировала свою способность проявлять твердость по отношению к Турции, чтобы положить конец ее действиям в Восточном Средиземноморье", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
"Естественно, Европа остается всегда открытой к диалогу, но она не допустит политики дестабилизации в отношении членов Евросоюза, а также его региональных соседей", - подчеркнул французский лидер.
В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.
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