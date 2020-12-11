Макрон заявил, что Европа открыта к диалогу с Турцией
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Европа остается открытой к диалогу с Турцией, но она не допустит политику дестабилизации в отношении стран-членов Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Лидеры государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе в пятницу договорились о расширении списка существующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье, говорится в выводах саммита по итогам обсуждения этого вопроса.
"Европа продемонстрировала свою способность проявлять твердость по отношению к Турции, чтобы положить конец ее действиям в Восточном Средиземноморье", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
"Естественно, Европа остается всегда открытой к диалогу, но она не допустит политики дестабилизации в отношении членов Евросоюза, а также его региональных соседей", - подчеркнул французский лидер.
В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.
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