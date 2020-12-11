https://ria.ru/20201211/makron-1588763781.html

Макрон заявил, что Европа открыта к диалогу с Турцией

Макрон заявил, что Европа открыта к диалогу с Турцией

Европа остается открытой к диалогу с Турцией, но она не допустит политику дестабилизации в отношении стран-членов Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:06

2020-12-11T14:06

2020-12-11T14:06

эммануэль макрон

евросоюз

кипр

франция

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576986382_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_9d578804a017b0312e7a0fa5e381827b.jpg

ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Европа остается открытой к диалогу с Турцией, но она не допустит политику дестабилизации в отношении стран-членов Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Лидеры государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе в пятницу договорились о расширении списка существующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье, говорится в выводах саммита по итогам обсуждения этого вопроса."Европа продемонстрировала свою способность проявлять твердость по отношению к Турции, чтобы положить конец ее действиям в Восточном Средиземноморье", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе."Естественно, Европа остается всегда открытой к диалогу, но она не допустит политики дестабилизации в отношении членов Евросоюза, а также его региональных соседей", - подчеркнул французский лидер.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.

https://ria.ru/20201209/sanktsii-1588490909.html

https://ria.ru/20201121/evrointegratsiya-1585693859.html

кипр

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, евросоюз, кипр, франция, европа, в мире