Россия рассчитывает на реакцию ОБСЕ на преследование Sputnik в Латвии
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что новый представитель ОБСЕ по СМИ укажет Латвии на неприемлемость цензуры информпространства после грубых нарушений Риги в отношении Sputnik, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Рассчитываем, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ госпожа Тереза Рибейру обратит внимание на грубые нарушения Ригой международных обязательств по свободе слова и печати и укажет Латвии на неприемлемость цензуры информационного пространства", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.