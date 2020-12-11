Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/lukashevich-1588778980.html
Россия рассчитывает на реакцию ОБСЕ на преследование Sputnik в Латвии
Россия рассчитывает на реакцию ОБСЕ на преследование Sputnik в Латвии
РФ рассчитывает, что новый представитель ОБСЕ по СМИ укажет Латвии на неприемлемость цензуры информпространства после грубых нарушений Риги в отношении Sputnik, РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:58
2020-12-11T14:58
sputnik латвия
обсе
александр лукашевич
евросоюз
маргарита симоньян
латвия
рига
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151359/62/1513596211_0:453:2802:2029_1920x0_80_0_0_1e416ca1bab430402e1d9e51033e6eb5.jpg
ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что новый представитель ОБСЕ по СМИ укажет Латвии на неприемлемость цензуры информпространства после грубых нарушений Риги в отношении Sputnik, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Рассчитываем, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ госпожа Тереза Рибейру обратит внимание на грубые нарушения Ригой международных обязательств по свободе слова и печати и укажет Латвии на неприемлемость цензуры информационного пространства", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20201210/latviya-1588633506.html
https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html
латвия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151359/62/1513596211_0:191:2802:2292_1920x0_80_0_0_e78caaa2a9f7b124436de06041b5569b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sputnik латвия, обсе, александр лукашевич, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, рига, в мире

Россия рассчитывает на реакцию ОБСЕ на преследование Sputnik в Латвии

14:58 11.12.2020
 
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что новый представитель ОБСЕ по СМИ укажет Латвии на неприемлемость цензуры информпространства после грубых нарушений Риги в отношении Sputnik, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Рассчитываем, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ госпожа Тереза Рибейру обратит внимание на грубые нарушения Ригой международных обязательств по свободе слова и печати и укажет Латвии на неприемлемость цензуры информационного пространства", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:13Медиавойны
МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев берет интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 15:47Медиавойны
Киселев прокомментировал задержание стрингеров Sputnik Латвия и Baltnews
 
Sputnik ЛатвияОБСЕАлександр ЛукашевичЕвросоюзМаргарита СимоньянЛатвияРигаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния