https://ria.ru/20201211/lukashevich-1588778980.html

Россия рассчитывает на реакцию ОБСЕ на преследование Sputnik в Латвии

Россия рассчитывает на реакцию ОБСЕ на преследование Sputnik в Латвии

РФ рассчитывает, что новый представитель ОБСЕ по СМИ укажет Латвии на неприемлемость цензуры информпространства после грубых нарушений Риги в отношении Sputnik, РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:58

2020-12-11T14:58

2020-12-11T14:58

sputnik латвия

обсе

александр лукашевич

евросоюз

маргарита симоньян

латвия

рига

в мире

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ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что новый представитель ОБСЕ по СМИ укажет Латвии на неприемлемость цензуры информпространства после грубых нарушений Риги в отношении Sputnik, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Рассчитываем, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ госпожа Тереза Рибейру обратит внимание на грубые нарушения Ригой международных обязательств по свободе слова и печати и укажет Латвии на неприемлемость цензуры информационного пространства", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20201210/latviya-1588633506.html

https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik латвия, обсе, александр лукашевич, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, рига, в мире