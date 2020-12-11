https://ria.ru/20201211/lukashenko-1588852350.html
Швейцария ввела санкции против Лукашенко
Швейцария ввела санкции против Лукашенко
Правительство Швейцарии вслед за Евросоюзом ввело санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:33
2020-12-11T20:33
2020-12-11T20:49
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:108:2079:1277_1920x0_80_0_0_f410c9d3d592b7dd84050d826bd7f05d.jpg
ЦЮРИХ, 11 дек - РИА Новости. Правительство Швейцарии вслед за Евросоюзом ввело санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны.Как отмечается, меры вступают в силу 11 декабря 2020 года в 18.00 (20.00 мск). Подчеркивается, что таким образом Швейцария присоединяется к решениям, принятым 6 ноября Европейским союзом.Лица, против которых введены санкции, "предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов выборы в республике", отметили в правительстве.Помимо Лукашенко, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов, включая главу президентской администрации Игоря Сергиенко, главу КГБ Ивана Тертеля, пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт, командующего группой "Альфа" Сергея Зубкова, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, других силовиков.Кроме того, федеральный совет решил включить в постановление о перечисленных санкциях введение эмбарго на вооружения, которые могут использоваться для внутренних репрессий."ЕС уже ввел соответствующее эмбарго в 2011 году. В значительной степени эта мера была реализована в Швейцарии на основании существующего законодательства о контроле за военными материалами и товарами двойного назначения. Вводя эмбарго на вооружения и товары, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, Федеральный совет реагирует на продолжающиеся репрессии против гражданского общества и представителей оппозиции в Белоруссии", - говорится в сообщении.Швейцария также выразила обеспокоенность напряженной ситуацией в республике и призвала к диалогу между правительством и гражданским обществом.
https://ria.ru/20201210/lukashenko-1588563240.html
https://rsport.ria.ru/20201208/lukashenko-1588204317.html
белоруссия
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_58:0:2016:1468_1920x0_80_0_0_cfa0e5557c4884f91135c0dbc3a8e78c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, швейцария, в мире
ЦЮРИХ, 11 дек - РИА Новости.
Правительство Швейцарии
вслед за Евросоюзом
ввело санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко
и 14 высокопоставленных чиновников страны.
"Было принято решение ввести финансовые санкции и запрет на въезд в Швейцарию и транзит через Швейцарию в отношении 15 человек, в том числе президента (Белоруссии – ред.) Александра Лукашенко", - говорится в сообщении правительства.
Как отмечается, меры вступают в силу 11 декабря 2020 года в 18.00 (20.00 мск). Подчеркивается, что таким образом Швейцария присоединяется к решениям, принятым 6 ноября Европейским союзом.
Лица, против которых введены санкции, "предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов выборы в республике", отметили в правительстве.
Помимо Лукашенко, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов, включая главу президентской администрации Игоря Сергиенко, главу КГБ Ивана Тертеля, пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт, командующего группой "Альфа" Сергея Зубкова, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, других силовиков.
Кроме того, федеральный совет решил включить в постановление о перечисленных санкциях введение эмбарго на вооружения, которые могут использоваться для внутренних репрессий.
"ЕС уже ввел соответствующее эмбарго в 2011 году. В значительной степени эта мера была реализована в Швейцарии на основании существующего законодательства о контроле за военными материалами и товарами двойного назначения. Вводя эмбарго на вооружения и товары, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, Федеральный совет реагирует на продолжающиеся репрессии против гражданского общества и представителей оппозиции в Белоруссии", - говорится в сообщении.
Швейцария также выразила обеспокоенность напряженной ситуацией в республике и призвала к диалогу между правительством и гражданским обществом.