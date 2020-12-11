https://ria.ru/20201211/lukashenko-1588852350.html

Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Правительство Швейцарии вслед за Евросоюзом ввело санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T20:33

2020-12-11T20:33

2020-12-11T20:49

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

швейцария

в мире

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ЦЮРИХ, 11 дек - РИА Новости. Правительство Швейцарии вслед за Евросоюзом ввело санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны.Как отмечается, меры вступают в силу 11 декабря 2020 года в 18.00 (20.00 мск). Подчеркивается, что таким образом Швейцария присоединяется к решениям, принятым 6 ноября Европейским союзом.Лица, против которых введены санкции, "предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов выборы в республике", отметили в правительстве.Помимо Лукашенко, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов, включая главу президентской администрации Игоря Сергиенко, главу КГБ Ивана Тертеля, пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт, командующего группой "Альфа" Сергея Зубкова, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, других силовиков.Кроме того, федеральный совет решил включить в постановление о перечисленных санкциях введение эмбарго на вооружения, которые могут использоваться для внутренних репрессий."ЕС уже ввел соответствующее эмбарго в 2011 году. В значительной степени эта мера была реализована в Швейцарии на основании существующего законодательства о контроле за военными материалами и товарами двойного назначения. Вводя эмбарго на вооружения и товары, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, Федеральный совет реагирует на продолжающиеся репрессии против гражданского общества и представителей оппозиции в Белоруссии", - говорится в сообщении.Швейцария также выразила обеспокоенность напряженной ситуацией в республике и призвала к диалогу между правительством и гражданским обществом.

https://ria.ru/20201210/lukashenko-1588563240.html

https://rsport.ria.ru/20201208/lukashenko-1588204317.html

белоруссия

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, швейцария, в мире