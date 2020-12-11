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Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы "острие атак"
Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы "острие атак"
Белоруссия ощущает нацеленное на Россию "острие атак" из-за границы, и поддерживает Москву, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:50
2020-12-11T17:29
россия
евразийский экономический союз
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Белоруссия ощущает нацеленное на Россию "острие атак" из-за границы, и поддерживает Москву, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко."Владимир Владимирович (Путин), мы все отмечаем, что времена непростые, непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев – Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов (Евразийского экономического союза - ред.) нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам", - сказал Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции. Мероприятие транслирует Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).Белорусский лидер также привел слова почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ранее говорил, что Россия является стержнем интеграции на постсоветском пространстве. "И, как он говорил, ну куда от этого деться? Поэтому терпения … вам. Вы знаете, что мы всегда будем поддерживать, всегда Россию поддерживали", - добавил Лукашенко.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.
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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о нацеленном на Россию из-за границы "острие атак"

13:50 11.12.2020 (обновлено: 17:29 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Белоруссия ощущает нацеленное на Россию "острие атак" из-за границы, и поддерживает Москву, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
"Владимир Владимирович (Путин), мы все отмечаем, что времена непростые, непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев – Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов (Евразийского экономического союза - ред.) нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам", - сказал Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции. Мероприятие транслирует Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
Белорусский лидер также привел слова почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ранее говорил, что Россия является стержнем интеграции на постсоветском пространстве. "И, как он говорил, ну куда от этого деться? Поэтому терпения … вам. Вы знаете, что мы всегда будем поддерживать, всегда Россию поддерживали", - добавил Лукашенко.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.
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