https://ria.ru/20201211/lgoty-1588779634.html

Путин поддержал льготные страховые тарифы в сфере духовного образования

Путин поддержал льготные страховые тарифы в сфере духовного образования

Президент России Владимир Путин поручил Минфину до 1 февраля предоставить духовным образовательным организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:02

2020-12-11T15:02

2020-12-11T15:02

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину до 1 февраля предоставить духовным образовательным организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, право применять до 2024 года включительно пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.Поручение дано по итогам общения с представителями религиозных объединений."Минфину России предоставить духовным образовательным организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, право применять до 2024 года включительно пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 20%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в размере 0%", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

https://ria.ru/20201210/obrazovanie-1588639877.html

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2020

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религия, новости - религия и мировоззрение, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин