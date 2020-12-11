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Вильфанд рассказал об обледенении рек в европейской части России
Вильфанд рассказал об обледенении рек в европейской части России
Холодная погода в Европейской России привела к образованию льда на многих реках региона, толщина льда от 8 до 42 сантиметров, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T05:03
2020-12-11T05:03
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Холодная погода в Европейской России привела к образованию льда на многих реках региона, толщина льда от 8 до 42 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал об обледенении рек в европейской части России

05:03 11.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Холодная погода в Европейской России привела к образованию льда на многих реках региона, толщина льда от 8 до 42 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
“Процесс ледообразования идет на Москва-реке у Звенигорода. На водохранилищах Волжско-Камского каскада, на Урале и реках всего бассейна толщина льда составляет от 8 до 42 сантиметров. Холодная погода в Приволжском федеральном округе и на Урале привела к тому, что там уже замерзло водохранилище и сами реки и притоки. На водохранилищах Северо-Западного федерального округа толщина льда составляет от 9 до 20 сантиметров. Ледообразование отмечается на Дону”, - сказал Вильфанд.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
01:01
Вильфанд назвал самый аномально холодный регион Европейской России
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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