Вильфанд рассказал об обледенении рек в европейской части России

“Процесс ледообразования идет на Москва-реке у Звенигорода. На водохранилищах Волжско-Камского каскада, на Урале и реках всего бассейна толщина льда составляет от 8 до 42 сантиметров. Холодная погода в Приволжском федеральном округе и на Урале привела к тому, что там уже замерзло водохранилище и сами реки и притоки. На водохранилищах Северо-Западного федерального округа толщина льда составляет от 9 до 20 сантиметров. Ледообразование отмечается на Дону”, - сказал Вильфанд.