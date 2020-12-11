https://ria.ru/20201211/led-1588703263.html
Вильфанд рассказал об обледенении рек в европейской части России
Вильфанд рассказал об обледенении рек в европейской части России
Холодная погода в Европейской России привела к образованию льда на многих реках региона, толщина льда от 8 до 42 сантиметров, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T05:03
2020-12-11T05:03
2020-12-11T05:03
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Холодная погода в Европейской России привела к образованию льда на многих реках региона, толщина льда от 8 до 42 сантиметров, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
https://ria.ru/20201211/pogoda-1588697213.html
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