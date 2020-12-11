https://ria.ru/20201211/layner-1588752401.html

Российско-китайский широкофюзеляжный лайнер выйдет на рынок в 2023 году

Российско-китайский широкофюзеляжный лайнер выйдет на рынок в 2023 году

Широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер российско-китайской разработки CR929 выйдет на рынок в 2023 году. До 2045 года производители планируют продать 989... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:14

2020-12-11T13:14

2020-12-11T13:14

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МОСКВА, 11 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер российско-китайской разработки CR929 выйдет на рынок в 2023 году. До 2045 года производители планируют продать 989 самолетов, сообщил представитель китайской авиастроительной корпорации COMAC Чэнь Инчунь.Лайнер российско-китайской разработки в базовой комплектации рассчитан на 280 пассажиров. Его максимальная дальность полета – 12 тысяч километров, максимальная взлетная масса – 247,5 тонны. Это воздушное судно сможет конкурировать с Боингом 787 "Дримлайнер" и Эрбас A350. Разработчики будут выпускать самолет в разных вариантах, в том числе – для грузовых перевозок, выполнения спецзадач, вроде воздушного патрулирования.Китай и Россия учредили совместное предприятие для работы над проектом широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера 22 мая 2017 года. Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания создана российской Объединённой авиастроительной корпорацией и китайской COMAC. Сборка лайнера будет осуществляться в Шанхае, а центр разработки находится в Москве.

https://ria.ru/20201210/proizvodstvo-1588555247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, шанхай, технологии