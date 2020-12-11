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https://ria.ru/20201211/layner-1588752401.html
Российско-китайский широкофюзеляжный лайнер выйдет на рынок в 2023 году
Российско-китайский широкофюзеляжный лайнер выйдет на рынок в 2023 году
Широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер российско-китайской разработки CR929 выйдет на рынок в 2023 году. До 2045 года производители планируют продать 989... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:14
2020-12-11T13:14
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МОСКВА, 11 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер российско-китайской разработки CR929 выйдет на рынок в 2023 году. До 2045 года производители планируют продать 989 самолетов, сообщил представитель китайской авиастроительной корпорации COMAC Чэнь Инчунь.Лайнер российско-китайской разработки в базовой комплектации рассчитан на 280 пассажиров. Его максимальная дальность полета – 12 тысяч километров, максимальная взлетная масса – 247,5 тонны. Это воздушное судно сможет конкурировать с Боингом 787 "Дримлайнер" и Эрбас A350. Разработчики будут выпускать самолет в разных вариантах, в том числе – для грузовых перевозок, выполнения спецзадач, вроде воздушного патрулирования.Китай и Россия учредили совместное предприятие для работы над проектом широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера 22 мая 2017 года. Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания создана российской Объединённой авиастроительной корпорацией и китайской COMAC. Сборка лайнера будет осуществляться в Шанхае, а центр разработки находится в Москве.
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китай, шанхай, технологии

Российско-китайский широкофюзеляжный лайнер выйдет на рынок в 2023 году

13:14 11.12.2020
 
© Фото : COMACПроект совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR 929
Проект совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR 929 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : COMAC
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МОСКВА, 11 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер российско-китайской разработки CR929 выйдет на рынок в 2023 году. До 2045 года производители планируют продать 989 самолетов, сообщил представитель китайской авиастроительной корпорации COMAC Чэнь Инчунь.
"По нашим прогнозам, в период 2023-2045 годов глобальный спрос на широкофюзеляжные дальнемагистральные лайнеры составит 10 тысяч. Из них 989 заказов придется на CR929. В Китае за этот период спрос на широкофюзеляжные лайнеры составит 818, из них 270 заказов придется на самолет российско-китайской разработки", - отметил Чэнь.
Лайнер российско-китайской разработки в базовой комплектации рассчитан на 280 пассажиров. Его максимальная дальность полета – 12 тысяч километров, максимальная взлетная масса – 247,5 тонны. Это воздушное судно сможет конкурировать с Боингом 787 "Дримлайнер" и Эрбас A350. Разработчики будут выпускать самолет в разных вариантах, в том числе – для грузовых перевозок, выполнения спецзадач, вроде воздушного патрулирования.
Китай и Россия учредили совместное предприятие для работы над проектом широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера 22 мая 2017 года. Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания создана российской Объединённой авиастроительной корпорацией и китайской COMAC. Сборка лайнера будет осуществляться в Шанхае, а центр разработки находится в Москве.
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