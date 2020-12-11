Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/latviya-1588777509.html
Лукашевич прокомментировал преследование сотрудников Sputnik в Латвии
Лукашевич прокомментировал преследование сотрудников Sputnik в Латвии
Преследование сотрудников Sputnik в Латвии - вопиющий пример попрания свободы СМИ и выражения мнения, заявил в пятницу постпред России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:53
2020-12-11T14:53
sputnik латвия
обсе
александр лукашевич
евросоюз
маргарита симоньян
москва
латвия
рига
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151359/70/1513597042_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_34c0053be86ceebe3c9885f72da93ce9.jpg
ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Преследование сотрудников Sputnik в Латвии - вопиющий пример попрания свободы СМИ и выражения мнения, заявил в пятницу постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."На этот раз не можем обойти стороной грубое преследование со стороны Службы государственной безопасности Латвии сотрудников Sputnik Латвия, информагентства Baltnews, а также ряда русскоязычных журналистов и общественников", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.По словам российского постпреда, в их отношении латвийские спецслужбы 3 декабря применили полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски, в ходе которых были изъяты телефоны, компьютерная техника и электронные носители информации"Рассматриваем произошедшее как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнения", - добавил постпред.Он подчеркнул, что постпредство России уже в третий раз за 2020 год вынуждено поднимать вопрос об агрессивной кампании Латвии по зачистке информационного поля от альтернативных источников. Ранее Москва выражала озабоченность в связи с экономическим давлением Риги на российские и русскоязычные СМИ, напомнил Лукашевич.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20201210/latviya-1588633506.html
https://ria.ru/20201210/latviya-1588577728.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/vyshinskiy-1587739310.html
москва
латвия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151359/70/1513597042_64:0:5184:3840_1920x0_80_0_0_0a5af2458d8771c6e6736b8c66eac722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sputnik латвия, обсе, александр лукашевич, евросоюз, маргарита симоньян, москва, латвия, рига, в мире

Лукашевич прокомментировал преследование сотрудников Sputnik в Латвии

14:53 11.12.2020
 
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Преследование сотрудников Sputnik в Латвии - вопиющий пример попрания свободы СМИ и выражения мнения, заявил в пятницу постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"На этот раз не можем обойти стороной грубое преследование со стороны Службы государственной безопасности Латвии сотрудников Sputnik Латвия, информагентства Baltnews, а также ряда русскоязычных журналистов и общественников", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:13Медиавойны
МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
По словам российского постпреда, в их отношении латвийские спецслужбы 3 декабря применили полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски, в ходе которых были изъяты телефоны, компьютерная техника и электронные носители информации
"Рассматриваем произошедшее как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнения", - добавил постпред.
Он подчеркнул, что постпредство России уже в третий раз за 2020 год вынуждено поднимать вопрос об агрессивной кампании Латвии по зачистке информационного поля от альтернативных источников. Ранее Москва выражала озабоченность в связи с экономическим давлением Риги на российские и русскоязычные СМИ, напомнил Лукашевич.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 12:58Медиавойны
МИД Латвии назвал причину преследования стрингеров Sputnik и Baltnews
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 19:03Сказано в эфире
Вышинский: будем апеллировать к правозащитникам по поводу Латвии
 
Sputnik ЛатвияОБСЕАлександр ЛукашевичЕвросоюзМаргарита СимоньянМоскваЛатвияРигаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния