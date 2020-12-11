Лукашевич прокомментировал преследование сотрудников Sputnik в Латвии
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Преследование сотрудников Sputnik в Латвии - вопиющий пример попрания свободы СМИ и выражения мнения, заявил в пятницу постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"На этот раз не можем обойти стороной грубое преследование со стороны Службы государственной безопасности Латвии сотрудников Sputnik Латвия, информагентства Baltnews, а также ряда русскоязычных журналистов и общественников", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
По словам российского постпреда, в их отношении латвийские спецслужбы 3 декабря применили полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски, в ходе которых были изъяты телефоны, компьютерная техника и электронные носители информации
"Рассматриваем произошедшее как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнения", - добавил постпред.
Он подчеркнул, что постпредство России уже в третий раз за 2020 год вынуждено поднимать вопрос об агрессивной кампании Латвии по зачистке информационного поля от альтернативных источников. Ранее Москва выражала озабоченность в связи с экономическим давлением Риги на российские и русскоязычные СМИ, напомнил Лукашевич.
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.