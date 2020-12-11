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Тамбовская область
https://ria.ru/20201211/kvantorium-1588828023.html
На Тамбовщине начал работу первый мобильный технопарк "Кванториум"
На Тамбовщине начал работу первый мобильный технопарк "Кванториум"
В Тамбовской области в пятницу состоялась презентация первого детского мобильного технопарка "Кванториум", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:19
2020-12-11T18:19
тамбовская область
кванториум
тамбовская область
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ТАМБОВ, 11 дек — РИА Новости. В Тамбовской области в пятницу состоялась презентация первого детского мобильного технопарка "Кванториум", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, мобильные технопарки "Кванториум" — это новая модель дополнительного образования детей, созданная по региональному проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Детский технопарк на колесах в этом учебном году будет работать с шестью школами в разных районах Тамбовской области. По очереди для учеников этих школ занятия в мобильном технопарке в течение 12 дней будут проводить две педагогические команды. Педагоги будут заниматься с детьми по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, а также предметной области "Технология".Начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова считает, что проект "Мобильный технопарк" открывает новые возможности перед школьниками.В пресс-службе добавили, что передвижной комплекс технопарка оснащен высокотехнологичным оборудованием, на котором можно заниматься по самым разным направлениям: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов. Заниматься в технопарке смогут в общей сложности около тысячи учеников 5-11 классов, а в массовых мероприятиях с использованием уникального оборудования на базе передвижной лаборатории примут участие не менее двух тысяч школьников региона. Они смогут включиться в исследовательскую, изобретательскую, инженерно-конструкторскую, проектную деятельность, а также получат навыки работы на высокотехнологичном, учебно-производственном и лабораторном оборудовании. Для педагогов школ, куда приедет мобильный технопарк, пройдут мастер-классы и другие образовательные мероприятия.
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кванториум, тамбовская область

На Тамбовщине начал работу первый мобильный технопарк "Кванториум"

18:19 11.12.2020
 
© Фото : технопарк Кванториум Тамбовская областьПрезентация первого детского мобильного технопарка "Кванториум" в Тамбовской области
Презентация первого детского мобильного технопарка Кванториум в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : технопарк Кванториум Тамбовская область
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ТАМБОВ, 11 дек — РИА Новости. В Тамбовской области в пятницу состоялась презентация первого детского мобильного технопарка "Кванториум", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, мобильные технопарки "Кванториум" — это новая модель дополнительного образования детей, созданная по региональному проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Детский технопарк на колесах в этом учебном году будет работать с шестью школами в разных районах Тамбовской области. По очереди для учеников этих школ занятия в мобильном технопарке в течение 12 дней будут проводить две педагогические команды. Педагоги будут заниматься с детьми по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, а также предметной области "Технология".
© Фото : Управление образования и науки Тамбовской областиПрезентация первого детского мобильного технопарка "Кванториум" в Тамбовской области
Презентация первого детского мобильного технопарка Кванториум в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : Управление образования и науки Тамбовской области
Презентация первого детского мобильного технопарка "Кванториум" в Тамбовской области
"На создание первого мобильного технопарка выделено 16,6 миллиона рублей из федерального бюджета. Из областного добавили 300 тысяч рублей. Кроме того, на дальнейшее обеспечение деятельности технопарка из бюджета Тамбовской области направят 2,1 миллиона рублей", - сказал представитель пресс-службы.
Начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова считает, что проект "Мобильный технопарк" открывает новые возможности перед школьниками.
"Определены агломерации, в каждой из которых обучающиеся 5-11 классов смогут погрузиться в удивительный мир технического творчества. Уверена, это поможет каждому ребенку определить, кем он хочет стать в жизни, а мы сможем выявить одаренных, способных ребят, для которых в дальнейшем будут организованы дистанционные занятия и профильные смены во время каникул", - приводит пресс-служба слова Котельниковой.
В пресс-службе добавили, что передвижной комплекс технопарка оснащен высокотехнологичным оборудованием, на котором можно заниматься по самым разным направлениям: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов.
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Заниматься в технопарке смогут в общей сложности около тысячи учеников 5-11 классов, а в массовых мероприятиях с использованием уникального оборудования на базе передвижной лаборатории примут участие не менее двух тысяч школьников региона. Они смогут включиться в исследовательскую, изобретательскую, инженерно-конструкторскую, проектную деятельность, а также получат навыки работы на высокотехнологичном, учебно-производственном и лабораторном оборудовании. Для педагогов школ, куда приедет мобильный технопарк, пройдут мастер-классы и другие образовательные мероприятия.
 
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