https://ria.ru/20201211/kvantorium-1588828023.html

На Тамбовщине начал работу первый мобильный технопарк "Кванториум"

На Тамбовщине начал работу первый мобильный технопарк "Кванториум"

В Тамбовской области в пятницу состоялась презентация первого детского мобильного технопарка "Кванториум", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:19

2020-12-11T18:19

2020-12-11T18:19

тамбовская область

кванториум

тамбовская область

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ТАМБОВ, 11 дек — РИА Новости. В Тамбовской области в пятницу состоялась презентация первого детского мобильного технопарка "Кванториум", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, мобильные технопарки "Кванториум" — это новая модель дополнительного образования детей, созданная по региональному проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Детский технопарк на колесах в этом учебном году будет работать с шестью школами в разных районах Тамбовской области. По очереди для учеников этих школ занятия в мобильном технопарке в течение 12 дней будут проводить две педагогические команды. Педагоги будут заниматься с детьми по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, а также предметной области "Технология".Начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова считает, что проект "Мобильный технопарк" открывает новые возможности перед школьниками.В пресс-службе добавили, что передвижной комплекс технопарка оснащен высокотехнологичным оборудованием, на котором можно заниматься по самым разным направлениям: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов. Заниматься в технопарке смогут в общей сложности около тысячи учеников 5-11 классов, а в массовых мероприятиях с использованием уникального оборудования на базе передвижной лаборатории примут участие не менее двух тысяч школьников региона. Они смогут включиться в исследовательскую, изобретательскую, инженерно-конструкторскую, проектную деятельность, а также получат навыки работы на высокотехнологичном, учебно-производственном и лабораторном оборудовании. Для педагогов школ, куда приедет мобильный технопарк, пройдут мастер-классы и другие образовательные мероприятия.

https://ria.ru/20201208/zhile-1588282709.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кванториум, тамбовская область