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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201211/kurs-1588759566.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 36 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 36 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 35,86 копейки - до 88,7744 рубля, курс доллара - на 59,29 копейки, до... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:45
2020-12-11T13:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 35,86 копейки - до 88,7744 рубля, курс доллара - на 59,29 копейки, до 73,1195 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 48,75 копейки, составив 80,1642 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 36 копеек

13:45 11.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 35,86 копейки - до 88,7744 рубля, курс доллара - на 59,29 копейки, до 73,1195 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 48,75 копейки, составив 80,1642 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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