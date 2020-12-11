Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201211/kurort-1588838725.html
На горнолыжных курортах в Сочи усилили меры безопасности
На горнолыжных курортах в Сочи усилили меры безопасности
На горнолыжных курортах Сочи перед массовым заездом туристов усилили меры безопасности, оборудованы места для оперативного тестирования на коронавирус туристов, РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T19:04
2020-12-11T19:08
туризм
краснодарский край
красная поляна
новости - туризм
сочи
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154841/00/1548410069_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_541ca241a000faa83025928d9bfe55ab.jpg
КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. На горнолыжных курортах Сочи перед массовым заездом туристов усилили меры безопасности, оборудованы места для оперативного тестирования на коронавирус туристов, которые почувствовали недомогание, для отдыхающих подготовлены специальные памятки о действующих в городе ограничительных мерах, сообщает администрация Краснодарского края."На курорте подготовили места для оперативного тестирования на коронавирус туристов, которые почувствовали недомогание. Также гости смогут сделать анализ на антитела", - говорится в сообщении.Отмечается также, что сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в том числе, на новогодних ярмарках. "Для отдыхающих подготовят специальные памятки о действующих в Сочи ограничительных мерах", - добавили в администрации.Как поясняют краевые власти, без соблюдения всех этих условий сейчас было бы невозможно безопасно провести зимний сезон. Усиленные меры безопасности позволяют курортной отрасли Краснодарского края работать.Руководство региона напомнило, что массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено, у всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах. Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.По прогнозам краевых властей, в новогодние и рождественские праздники средняя загрузка средств размещения горного кластера составит около 90%, прибрежного – около 75%.
https://ria.ru/20201210/sochi-1588465878.html
красная поляна
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154841/00/1548410069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_216fef2872efa8a5ecfeafb37e7180ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, красная поляна, новости - туризм, сочи, краснодарский край

На горнолыжных курортах в Сочи усилили меры безопасности

19:04 11.12.2020 (обновлено: 19:08 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Горки Город" в Сочи
Горнолыжный курорт Горки Город в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. На горнолыжных курортах Сочи перед массовым заездом туристов усилили меры безопасности, оборудованы места для оперативного тестирования на коронавирус туристов, которые почувствовали недомогание, для отдыхающих подготовлены специальные памятки о действующих в городе ограничительных мерах, сообщает администрация Краснодарского края.
"На курорте подготовили места для оперативного тестирования на коронавирус туристов, которые почувствовали недомогание. Также гости смогут сделать анализ на антитела", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в том числе, на новогодних ярмарках. "Для отдыхающих подготовят специальные памятки о действующих в Сочи ограничительных мерах", - добавили в администрации.
Как поясняют краевые власти, без соблюдения всех этих условий сейчас было бы невозможно безопасно провести зимний сезон. Усиленные меры безопасности позволяют курортной отрасли Краснодарского края работать.
Руководство региона напомнило, что массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено, у всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах. Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.
По прогнозам краевых властей, в новогодние и рождественские праздники средняя загрузка средств размещения горного кластера составит около 90%, прибрежного – около 75%.
Отдыхающие на склоне горнолыжного курорта Роза хутор в Сочинском Национальном Парке - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 10:43Туризм
В Сочи подсчитали, сколько туристов приедут на Новый год
 
Краснодарский крайТуризмКрасная ПолянаНовости - ТуризмСочиКраснодарский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния