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На горнолыжных курортах в Сочи усилили меры безопасности
На горнолыжных курортах в Сочи усилили меры безопасности
На горнолыжных курортах Сочи перед массовым заездом туристов усилили меры безопасности, оборудованы места для оперативного тестирования на коронавирус туристов, РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T19:04
2020-12-11T19:04
2020-12-11T19:08
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. На горнолыжных курортах Сочи перед массовым заездом туристов усилили меры безопасности, оборудованы места для оперативного тестирования на коронавирус туристов, которые почувствовали недомогание, для отдыхающих подготовлены специальные памятки о действующих в городе ограничительных мерах, сообщает администрация Краснодарского края."На курорте подготовили места для оперативного тестирования на коронавирус туристов, которые почувствовали недомогание. Также гости смогут сделать анализ на антитела", - говорится в сообщении.Отмечается также, что сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в том числе, на новогодних ярмарках. "Для отдыхающих подготовят специальные памятки о действующих в Сочи ограничительных мерах", - добавили в администрации.Как поясняют краевые власти, без соблюдения всех этих условий сейчас было бы невозможно безопасно провести зимний сезон. Усиленные меры безопасности позволяют курортной отрасли Краснодарского края работать.Руководство региона напомнило, что массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны не предусмотрено, у всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах. Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.По прогнозам краевых властей, в новогодние и рождественские праздники средняя загрузка средств размещения горного кластера составит около 90%, прибрежного – около 75%.
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РИА Новости
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туризм, красная поляна, новости - туризм, сочи, краснодарский край
КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости.
На горнолыжных курортах Сочи
перед массовым заездом туристов усилили меры безопасности, оборудованы места для оперативного тестирования на коронавирус туристов, которые почувствовали недомогание, для отдыхающих подготовлены специальные памятки о действующих в городе ограничительных мерах, сообщает администрация Краснодарского края
.
"На курорте подготовили места для оперативного тестирования на коронавирус туристов, которые почувствовали недомогание. Также гости смогут сделать анализ на антитела", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в том числе, на новогодних ярмарках. "Для отдыхающих подготовят специальные памятки о действующих в Сочи ограничительных мерах", - добавили в администрации.
Как поясняют краевые власти, без соблюдения всех этих условий сейчас было бы невозможно безопасно провести зимний сезон. Усиленные меры безопасности позволяют курортной отрасли Краснодарского края работать.
Руководство региона напомнило, что массовых развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь в отелях Красной Поляны
не предусмотрено, у всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах. Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.
По прогнозам краевых властей, в новогодние и рождественские праздники средняя загрузка средств размещения горного кластера составит около 90%, прибрежного – около 75%.