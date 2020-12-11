https://ria.ru/20201211/kupe-1588817312.html

РЖД показали, как будет выглядеть купе в новых "Сапсанах"

РЖД показали, как будет выглядеть купе в новых "Сапсанах"

Купе в новой партии поездов "Сапсан" будут иметь два спальных места с диванами-трансформерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:20

2020-12-11T17:20

2020-12-11T18:47

дмитрий пегов

ржд

общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Купе в новой партии поездов "Сапсан" будут иметь два спальных места с диванами-трансформерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.В компании также показали, как такое купе будет выглядеть.На изображениях два спальных места в купе расположены друг напротив друга, а между ними — столик. В РЖД добавили, что в купе будет свой климат-контроль и система освещения с возможностью регулировки ее интенсивности и выбором подсветки. Дополнительно установят персональный шкаф для верхней одежды.Будет и мультимедийное оборудование, которое позволит выводить на экраны мониторов презентации, графики и т. д., удобный стол и розетки, а также USB-разъемы для зарядки смартфонов. Купе расположат в первом вагоне рядом с тамбурной частью.Сейчас в "Сапсанах" есть купе-переговорная. Это помещение в вагоне первого класса, расположенное за кабиной машиниста. В нем установлены четыре кресла с поясничной поддержкой, есть мониторы, стол.

https://ria.ru/20200619/1573208780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий пегов, ржд, общество