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РЖД показали, как будет выглядеть купе в новых "Сапсанах"
РЖД показали, как будет выглядеть купе в новых "Сапсанах"
Купе в новой партии поездов "Сапсан" будут иметь два спальных места с диванами-трансформерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:20
2020-12-11T18:47
дмитрий пегов
ржд
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Купе в новой партии поездов "Сапсан" будут иметь два спальных места с диванами-трансформерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.В компании также показали, как такое купе будет выглядеть.На изображениях два спальных места в купе расположены друг напротив друга, а между ними — столик. В РЖД добавили, что в купе будет свой климат-контроль и система освещения с возможностью регулировки ее интенсивности и выбором подсветки. Дополнительно установят персональный шкаф для верхней одежды.Будет и мультимедийное оборудование, которое позволит выводить на экраны мониторов презентации, графики и т. д., удобный стол и розетки, а также USB-разъемы для зарядки смартфонов. Купе расположат в первом вагоне рядом с тамбурной частью.Сейчас в "Сапсанах" есть купе-переговорная. Это помещение в вагоне первого класса, расположенное за кабиной машиниста. В нем установлены четыре кресла с поясничной поддержкой, есть мониторы, стол.
https://ria.ru/20200619/1573208780.html
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РИА Новости
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дмитрий пегов, ржд, общество

РЖД показали, как будет выглядеть купе в новых "Сапсанах"

17:20 11.12.2020 (обновлено: 18:47 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВысокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы
Высокоскоростной поезд Сапсан прибывает на Ленинградский вокзал Москвы - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Купе в новой партии поездов "Сапсан" будут иметь два спальных места с диванами-трансформерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
В компании также показали, как такое купе будет выглядеть.
© РЖДИнтерьер купе новой партии "Сапсанов"
Интерьер купе новой партии Сапсанов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РЖД
Интерьер купе новой партии "Сапсанов"
На изображениях два спальных места в купе расположены друг напротив друга, а между ними — столик.
В РЖД добавили, что в купе будет свой климат-контроль и система освещения с возможностью регулировки ее интенсивности и выбором подсветки. Дополнительно установят персональный шкаф для верхней одежды.
© РЖДИнтерьер купе новой партии "Сапсанов"
Интерьер купе новой партии Сапсанов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РЖД
Интерьер купе новой партии "Сапсанов"
Будет и мультимедийное оборудование, которое позволит выводить на экраны мониторов презентации, графики и т. д., удобный стол и розетки, а также USB-разъемы для зарядки смартфонов.
Купе расположат в первом вагоне рядом с тамбурной частью.
Сейчас в "Сапсанах" есть купе-переговорная. Это помещение в вагоне первого класса, расположенное за кабиной машиниста. В нем установлены четыре кресла с поясничной поддержкой, есть мониторы, стол.
Пассажир у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2020
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