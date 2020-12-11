Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/krym-1588815311.html
В Крыму уволили замминистра здравоохранения за неработающую горячую линию
В Крыму уволили замминистра здравоохранения за неработающую горячую линию
Глава Крыма Сергей Аксенов уволил одного из заместителей министра здравоохранения республики за неработающую горячую линию для обращений граждан. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:14
2020-12-11T17:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285295_0:689:2048:1840_1920x0_80_0_0_6cfdfdf7efede85f8494a17e2ea7f8cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уволил одного из заместителей министра здравоохранения республики за неработающую горячую линию для обращений граждан."К сожалению, в рамках мониторинга горячей линии минздрава, номер 8 800 733 33 34, выявлено, что он по факту нерабочий. Кроме того, сотрудники минэкономразвития провели обзвон 101 аптеки "Крым-Фармации", в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них. В этой связи принято решение об увольнении с замещаемой должности заместителя министра здравоохранения республики Крым Георгия Владимировича Кравца как ответственного за организацию работы горячей линии", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Кроме того, Аксенов поручил объявить выговор директору "Крым-Фармации" Тарасу Чеславскому. "В случае, если до понедельника проблема связи с оставшимися аптеками не будет решена, руководитель ГУПа будет уволен за недостаточную работу по организации приема звонков граждан в период острой эпидемиологической ситуации", - подчеркнул Аксенов.Глава Крыма считает необходимым издать поручение, обязывающее республиканские органы власти внимательнее относиться к своим обязанностям по связи с гражданами."За работу своих горячих линий отвечать будет лично профильный министр, в том числе за организацию аналогичной работы у подведомственных организаций. Если в результате проверки будет выявлено, что горячая линия не работает, – объявляется выговор, во второй раз – увольнение", - отметил Аксенов и добавил, что все должностные лица и руководители обязаны знать, на каком уровне находится работа их колл-центра."Каждую пятницу мы будет озвучивать результаты контрольных мероприятий, связанных с доступностью наших горячих линий", - пообещал глава республики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285295_0:497:2048:2032_1920x0_80_0_0_844f2299687bc53fbcaf5442956aca74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым, общество

В Крыму уволили замминистра здравоохранения за неработающую горячую линию

17:14 11.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уволил одного из заместителей министра здравоохранения республики за неработающую горячую линию для обращений граждан.
"К сожалению, в рамках мониторинга горячей линии минздрава, номер 8 800 733 33 34, выявлено, что он по факту нерабочий. Кроме того, сотрудники минэкономразвития провели обзвон 101 аптеки "Крым-Фармации", в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них. В этой связи принято решение об увольнении с замещаемой должности заместителя министра здравоохранения республики Крым Георгия Владимировича Кравца как ответственного за организацию работы горячей линии", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, Аксенов поручил объявить выговор директору "Крым-Фармации" Тарасу Чеславскому. "В случае, если до понедельника проблема связи с оставшимися аптеками не будет решена, руководитель ГУПа будет уволен за недостаточную работу по организации приема звонков граждан в период острой эпидемиологической ситуации", - подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма считает необходимым издать поручение, обязывающее республиканские органы власти внимательнее относиться к своим обязанностям по связи с гражданами.
"За работу своих горячих линий отвечать будет лично профильный министр, в том числе за организацию аналогичной работы у подведомственных организаций. Если в результате проверки будет выявлено, что горячая линия не работает, – объявляется выговор, во второй раз – увольнение", - отметил Аксенов и добавил, что все должностные лица и руководители обязаны знать, на каком уровне находится работа их колл-центра.
"Каждую пятницу мы будет озвучивать результаты контрольных мероприятий, связанных с доступностью наших горячих линий", - пообещал глава республики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния