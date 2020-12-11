https://ria.ru/20201211/krym-1588815311.html

В Крыму уволили замминистра здравоохранения за неработающую горячую линию

В Крыму уволили замминистра здравоохранения за неработающую горячую линию

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил одного из заместителей министра здравоохранения республики за неработающую горячую линию для обращений граждан. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:14

2020-12-11T17:14

2020-12-11T17:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285295_0:689:2048:1840_1920x0_80_0_0_6cfdfdf7efede85f8494a17e2ea7f8cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уволил одного из заместителей министра здравоохранения республики за неработающую горячую линию для обращений граждан."К сожалению, в рамках мониторинга горячей линии минздрава, номер 8 800 733 33 34, выявлено, что он по факту нерабочий. Кроме того, сотрудники минэкономразвития провели обзвон 101 аптеки "Крым-Фармации", в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них. В этой связи принято решение об увольнении с замещаемой должности заместителя министра здравоохранения республики Крым Георгия Владимировича Кравца как ответственного за организацию работы горячей линии", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Кроме того, Аксенов поручил объявить выговор директору "Крым-Фармации" Тарасу Чеславскому. "В случае, если до понедельника проблема связи с оставшимися аптеками не будет решена, руководитель ГУПа будет уволен за недостаточную работу по организации приема звонков граждан в период острой эпидемиологической ситуации", - подчеркнул Аксенов.Глава Крыма считает необходимым издать поручение, обязывающее республиканские органы власти внимательнее относиться к своим обязанностям по связи с гражданами."За работу своих горячих линий отвечать будет лично профильный министр, в том числе за организацию аналогичной работы у подведомственных организаций. Если в результате проверки будет выявлено, что горячая линия не работает, – объявляется выговор, во второй раз – увольнение", - отметил Аксенов и добавил, что все должностные лица и руководители обязаны знать, на каком уровне находится работа их колл-центра."Каждую пятницу мы будет озвучивать результаты контрольных мероприятий, связанных с доступностью наших горячих линий", - пообещал глава республики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым, общество