https://ria.ru/20201211/krym-1588701961.html

Сенатор призвал завести дело на организатора водной блокады Крыма

Сенатор призвал завести дело на организатора водной блокады Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков намерен обратиться в крымскую прокуратуру с просьбой возбудить уголовное... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T03:34

2020-12-11T03:34

2020-12-11T03:34

андрей сенченко

республика крым

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков намерен обратиться в крымскую прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организатора водной блокады региона, украинского политика Андрея Сенченко.Ранее Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.По его словам, организатор водной блокады Крыма должен понести заслуженное наказание.Андрей Сенченко - украинский политик и бизнесмен. Родился в Симферополе. Народный депутат Верховной рады Украины нескольких созывов. Руководил крымской республиканской организации партии Всеукраинского объединения "Батькивщина". Занимал руководящие посты в крымском правительстве в бытность нахождения полуострова в составе Украины. Инициатор перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в 2014 году.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/krym-1588614023.html

https://ria.ru/20201210/krym-1588612532.html

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей сенченко, республика крым, украина, общество