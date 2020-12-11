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Сенатор призвал завести дело на организатора водной блокады Крыма
Сенатор призвал завести дело на организатора водной блокады Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков намерен обратиться в крымскую прокуратуру с просьбой возбудить уголовное... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:34
2020-12-11T03:34
андрей сенченко
республика крым
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков намерен обратиться в крымскую прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организатора водной блокады региона, украинского политика Андрея Сенченко.Ранее Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.По его словам, организатор водной блокады Крыма должен понести заслуженное наказание.Андрей Сенченко - украинский политик и бизнесмен. Родился в Симферополе. Народный депутат Верховной рады Украины нескольких созывов. Руководил крымской республиканской организации партии Всеукраинского объединения "Батькивщина". Занимал руководящие посты в крымском правительстве в бытность нахождения полуострова в составе Украины. Инициатор перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в 2014 году.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/krym-1588614023.html
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республика крым
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андрей сенченко, республика крым, украина, общество

Сенатор призвал завести дело на организатора водной блокады Крыма

03:34 11.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков намерен обратиться в крымскую прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организатора водной блокады региона, украинского политика Андрея Сенченко.
Ранее Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.
"Нужно привлечь к ответственности и организатора водной блокады Крыма Андрея Сенченко. Сенченко неоднократно хвалился, что, когда он был заместителем главы администрации исполняющего обязанности президента Украины, то именно с его подачи перекрыли Северо-Крымский канал. Я направлю обращение в прокуратуру Крыма с просьбой возбудить соответствующее уголовное дело", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, организатор водной блокады Крыма должен понести заслуженное наказание.
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Андрей Сенченко - украинский политик и бизнесмен. Родился в Симферополе. Народный депутат Верховной рады Украины нескольких созывов. Руководил крымской республиканской организации партии Всеукраинского объединения "Батькивщина". Занимал руководящие посты в крымском правительстве в бытность нахождения полуострова в составе Украины. Инициатор перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в 2014 году.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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