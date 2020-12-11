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Кубань в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 млрд рублей
Кубань в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 млрд рублей
Краснодарский край в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 миллиардов рублей, тем самым снизив свою задолженность до 30 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:33
2020-12-11T16:33
2020-12-11T16:34
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Краснодарский край в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 миллиардов рублей, тем самым снизив свою задолженность до 30 миллиардов рублей, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев."Несмотря на то, что пандемия оказала влияние и на экономику, и на доходы, бюджет региона уже практически выправился. И мы можем направить средства на решение задач долговой политики. Объем коммерческой задолженности таким образом снизится с 46 миллиардов рублей до 30 миллиардов рублей, – сказал Кондратьев.Таким образом, по его словам, на обслуживании коммерческого долга регион сэкономит 17,5 миллиона рублей. В следующем году расходы по уплате процентов сократятся более чем на 400 миллионов рублей.Краснодарский край ведет поэтапную работу по снижению государственного долга. Пять лет назад задолженность региона составляла 145,3 миллиарда рублей. В 2016 году объем госдолга удалось стабилизировать, что позволило перейти к его снижению с 2017 года. На 1 января 2021 он составит 102,1 миллиарда рублей. По данным краевых властей, уровень долговой нагрузки на краевой бюджет за пять лет снижен в 2,5 раза – с 98,6% в 2015 году до 41% в 2019 году.
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Краснодарский край
в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 миллиардов рублей, тем самым снизив свою задолженность до 30 миллиардов рублей, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев
.
"Несмотря на то, что пандемия оказала влияние и на экономику, и на доходы, бюджет региона уже практически выправился. И мы можем направить средства на решение задач долговой политики. Объем коммерческой задолженности таким образом снизится с 46 миллиардов рублей до 30 миллиардов рублей, – сказал Кондратьев.
Таким образом, по его словам, на обслуживании коммерческого долга регион сэкономит 17,5 миллиона рублей. В следующем году расходы по уплате процентов сократятся более чем на 400 миллионов рублей.
Краснодарский край ведет поэтапную работу по снижению государственного долга. Пять лет назад задолженность региона составляла 145,3 миллиарда рублей. В 2016 году объем госдолга удалось стабилизировать, что позволило перейти к его снижению с 2017 года. На 1 января 2021 он составит 102,1 миллиарда рублей. По данным краевых властей, уровень долговой нагрузки на краевой бюджет за пять лет снижен в 2,5 раза – с 98,6% в 2015 году до 41% в 2019 году.
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