Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201211/kredity-1588801849.html
Кубань в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 млрд рублей
Кубань в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 млрд рублей
Краснодарский край в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 миллиардов рублей, тем самым снизив свою задолженность до 30 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:33
2020-12-11T16:34
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_22aadc55e04bd0e2df12e8201345569f.jpg
КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Краснодарский край в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 миллиардов рублей, тем самым снизив свою задолженность до 30 миллиардов рублей, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев."Несмотря на то, что пандемия оказала влияние и на экономику, и на доходы, бюджет региона уже практически выправился. И мы можем направить средства на решение задач долговой политики. Объем коммерческой задолженности таким образом снизится с 46 миллиардов рублей до 30 миллиардов рублей, – сказал Кондратьев.Таким образом, по его словам, на обслуживании коммерческого долга регион сэкономит 17,5 миллиона рублей. В следующем году расходы по уплате процентов сократятся более чем на 400 миллионов рублей.Краснодарский край ведет поэтапную работу по снижению государственного долга. Пять лет назад задолженность региона составляла 145,3 миллиарда рублей. В 2016 году объем госдолга удалось стабилизировать, что позволило перейти к его снижению с 2017 года. На 1 января 2021 он составит 102,1 миллиарда рублей. По данным краевых властей, уровень долговой нагрузки на краевой бюджет за пять лет снижен в 2,5 раза – с 98,6% в 2015 году до 41% в 2019 году.
https://ria.ru/20201211/byudzhet-1588771531.html
https://ria.ru/20201211/kuban-1588777050.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab8b7313570e816a657e5c96ab0ef207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Кубань в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 млрд рублей

16:33 11.12.2020 (обновлено: 16:34 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСитуация в Краснодаре
Ситуация в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Краснодарский край в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 миллиардов рублей, тем самым снизив свою задолженность до 30 миллиардов рублей, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Несмотря на то, что пандемия оказала влияние и на экономику, и на доходы, бюджет региона уже практически выправился. И мы можем направить средства на решение задач долговой политики. Объем коммерческой задолженности таким образом снизится с 46 миллиардов рублей до 30 миллиардов рублей, – сказал Кондратьев.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 14:36Краснодарский край
Кубань сократит долговую нагрузку на бюджет
Таким образом, по его словам, на обслуживании коммерческого долга регион сэкономит 17,5 миллиона рублей. В следующем году расходы по уплате процентов сократятся более чем на 400 миллионов рублей.
Краснодарский край ведет поэтапную работу по снижению государственного долга. Пять лет назад задолженность региона составляла 145,3 миллиарда рублей. В 2016 году объем госдолга удалось стабилизировать, что позволило перейти к его снижению с 2017 года. На 1 января 2021 он составит 102,1 миллиарда рублей. По данным краевых властей, уровень долговой нагрузки на краевой бюджет за пять лет снижен в 2,5 раза – с 98,6% в 2015 году до 41% в 2019 году.

Другие новости региона читайте здесь>>

Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 14:52Краснодарский край
На Кубани приняли изменения, позволяющие защитить земли сельхозназначения
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния