https://ria.ru/20201211/kredity-1588801849.html

Кубань в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 млрд рублей

Кубань в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 млрд рублей

Краснодарский край в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 миллиардов рублей, тем самым снизив свою задолженность до 30 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:33

2020-12-11T16:33

2020-12-11T16:34

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Краснодарский край в 2020 году досрочно погасит банковские кредиты на 16 миллиардов рублей, тем самым снизив свою задолженность до 30 миллиардов рублей, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев."Несмотря на то, что пандемия оказала влияние и на экономику, и на доходы, бюджет региона уже практически выправился. И мы можем направить средства на решение задач долговой политики. Объем коммерческой задолженности таким образом снизится с 46 миллиардов рублей до 30 миллиардов рублей, – сказал Кондратьев.Таким образом, по его словам, на обслуживании коммерческого долга регион сэкономит 17,5 миллиона рублей. В следующем году расходы по уплате процентов сократятся более чем на 400 миллионов рублей.Краснодарский край ведет поэтапную работу по снижению государственного долга. Пять лет назад задолженность региона составляла 145,3 миллиарда рублей. В 2016 году объем госдолга удалось стабилизировать, что позволило перейти к его снижению с 2017 года. На 1 января 2021 он составит 102,1 миллиарда рублей. По данным краевых властей, уровень долговой нагрузки на краевой бюджет за пять лет снижен в 2,5 раза – с 98,6% в 2015 году до 41% в 2019 году.

https://ria.ru/20201211/byudzhet-1588771531.html

https://ria.ru/20201211/kuban-1588777050.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика