https://ria.ru/20201211/kosmonavty-1588848608.html
Российским космонавтам хотят увеличить зарплату
Российским космонавтам хотят увеличить зарплату
Российским космонавтам планируют увеличить зарплату, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:03
2020-12-11T20:03
2020-12-11T20:03
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роскосмос
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общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российским космонавтам планируют увеличить зарплату, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно материалам портала, должностные оклады планируют увеличить на 36%: кандидата в космонавты - с 60,9 до 82,8 тысячи рублей, нелетавшего космонавта - с 63,8 до 86,8 тысячи рублей, инструктора-космонавта - с 88,4 до 120,3 тысячи рублей и летавшего космонавта - с 69,6 до 94,7 тысячи рублей.Отмечается, что заработная плата космонавтов состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.Проект постановления правительства РФ разработан "Роскосмосом".В настоящее время в отряде космонавтов "Роскосмоса" числятся 30 человек.
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космос - риа наука, роскосмос, правительство рф, общество
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Российским космонавтам планируют увеличить зарплату, следует из проекта постановления правительства РФ
, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно материалам портала, должностные оклады планируют увеличить на 36%: кандидата в космонавты - с 60,9 до 82,8 тысячи рублей, нелетавшего космонавта - с 63,8 до 86,8 тысячи рублей, инструктора-космонавта - с 88,4 до 120,3 тысячи рублей и летавшего космонавта - с 69,6 до 94,7 тысячи рублей.
Отмечается, что заработная плата космонавтов состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Проект постановления правительства РФ разработан "Роскосмосом
".
В настоящее время в отряде космонавтов "Роскосмоса" числятся 30 человек.