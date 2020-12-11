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Российским космонавтам хотят увеличить зарплату
Российским космонавтам хотят увеличить зарплату
Российским космонавтам планируют увеличить зарплату, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:03
2020-12-11T20:03
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российским космонавтам планируют увеличить зарплату, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно материалам портала, должностные оклады планируют увеличить на 36%: кандидата в космонавты - с 60,9 до 82,8 тысячи рублей, нелетавшего космонавта - с 63,8 до 86,8 тысячи рублей, инструктора-космонавта - с 88,4 до 120,3 тысячи рублей и летавшего космонавта - с 69,6 до 94,7 тысячи рублей.Отмечается, что заработная плата космонавтов состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.Проект постановления правительства РФ разработан "Роскосмосом".В настоящее время в отряде космонавтов "Роскосмоса" числятся 30 человек.
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космос - риа наука, роскосмос, правительство рф, общество

Российским космонавтам хотят увеличить зарплату

20:03 11.12.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКосмонавты "Роскосмоса" Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди
Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российским космонавтам планируют увеличить зарплату, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно материалам портала, должностные оклады планируют увеличить на 36%: кандидата в космонавты - с 60,9 до 82,8 тысячи рублей, нелетавшего космонавта - с 63,8 до 86,8 тысячи рублей, инструктора-космонавта - с 88,4 до 120,3 тысячи рублей и летавшего космонавта - с 69,6 до 94,7 тысячи рублей.
Отмечается, что заработная плата космонавтов состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Проект постановления правительства РФ разработан "Роскосмосом".
В настоящее время в отряде космонавтов "Роскосмоса" числятся 30 человек.
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