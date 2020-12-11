https://ria.ru/20201211/kosmonavty-1588848608.html

Российским космонавтам хотят увеличить зарплату

Российским космонавтам хотят увеличить зарплату

Российским космонавтам планируют увеличить зарплату, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T20:03

2020-12-11T20:03

2020-12-11T20:03

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роскосмос

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российским космонавтам планируют увеличить зарплату, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно материалам портала, должностные оклады планируют увеличить на 36%: кандидата в космонавты - с 60,9 до 82,8 тысячи рублей, нелетавшего космонавта - с 63,8 до 86,8 тысячи рублей, инструктора-космонавта - с 88,4 до 120,3 тысячи рублей и летавшего космонавта - с 69,6 до 94,7 тысячи рублей.Отмечается, что заработная плата космонавтов состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.Проект постановления правительства РФ разработан "Роскосмосом".В настоящее время в отряде космонавтов "Роскосмоса" числятся 30 человек.

https://ria.ru/20201210/rabototekhnika-1588527925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, правительство рф, общество