https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588838853.html

Мэра Одессы госпитализировали из-за коронавируса

Мэра Одессы госпитализировали из-за коронавируса

Мэр Одессы Геннадий Труханов, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, заявил в пятницу, что его госпитализировали в инфекционную... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T19:04

2020-12-11T19:04

2020-12-11T19:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

геннадий труханов

коронавирусы

здоровье - общество

одесса

украина

в мире

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КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, заявил в пятницу, что его госпитализировали в инфекционную больницу.О том, что он получил положительный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию, Труханов сообщил в среду."Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", - написал он в Facebook.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 872228 человек (13514 за минувшие сутки), выздоровели 480348 заболевших, летальных случаев 14755.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/kernes-1588773291.html

одесса

украина

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коронавирус covid-19, геннадий труханов, коронавирусы, здоровье - общество, одесса, украина, в мире