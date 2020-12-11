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Мэра Одессы госпитализировали из-за коронавируса
Мэра Одессы госпитализировали из-за коронавируса
Мэр Одессы Геннадий Труханов, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, заявил в пятницу, что его госпитализировали в инфекционную... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T19:04
2020-12-11T19:04
2020-12-11T19:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
геннадий труханов
коронавирусы
здоровье - общество
одесса
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в мире
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КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, заявил в пятницу, что его госпитализировали в инфекционную больницу.О том, что он получил положительный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию, Труханов сообщил в среду."Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", - написал он в Facebook.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 872228 человек (13514 за минувшие сутки), выздоровели 480348 заболевших, летальных случаев 14755.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, геннадий труханов, коронавирусы, здоровье - общество, одесса, украина, в мире