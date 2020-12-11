https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588799979.html

Ученые нашли слабое место коронавируса

Ученые нашли слабое место коронавируса

Американские ученые считают трансмембранный белок 41B (TMEM41B), необходимый для размножения SARS-CoV-2, слабым местом нового коронавируса. Соответствующее... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:25

2020-12-11T16:25

2020-12-11T17:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американские ученые считают трансмембранный белок 41B (TMEM41B), необходимый для размножения SARS-CoV-2, слабым местом нового коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.Специалисты выяснили, что TMEM41B помогает формировать жировую внешнюю мембрану, защищающую генетический материал вируса, пока он реплицируется внутри инфицированной клетки и до того, как заразит другую.Они провели ряд экспериментов и сравнили воспроизводство SARS-CoV-2 в зараженных клетках с аналогичными процессами в 20 смертоносных флавивирусах, в том числе вызывающих желтую лихорадку и болезнь Зика. Они также сопоставили его размножение с тремя сезонными коронавирусами, как правило, вызывающими простуду.Ученые использовали инструмент генного редактирования CRISPR, чтобы инактивировать каждый из более чем 19 тысяч генов в клетках, инфицированных каждым вирусом. Затем они проанализировали молекулярный эффект от блокировки генов на способность вирусов к репликации.Выяснилось, что TMEM41B был единственной молекулярной особенностью, которая имела критичное значение для репликации среди обоих изученных семейств вирусов. В дальнейшем ученые намерены работать над созданием метода лечения, нацеленного на инактивацию TMEM41B.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588726339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша