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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588799979.html
Ученые нашли слабое место коронавируса
Ученые нашли слабое место коронавируса
Американские ученые считают трансмембранный белок 41B (TMEM41B), необходимый для размножения SARS-CoV-2, слабым местом нового коронавируса. Соответствующее... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:25
2020-12-11T17:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американские ученые считают трансмембранный белок 41B (TMEM41B), необходимый для размножения SARS-CoV-2, слабым местом нового коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.Специалисты выяснили, что TMEM41B помогает формировать жировую внешнюю мембрану, защищающую генетический материал вируса, пока он реплицируется внутри инфицированной клетки и до того, как заразит другую.Они провели ряд экспериментов и сравнили воспроизводство SARS-CoV-2 в зараженных клетках с аналогичными процессами в 20 смертоносных флавивирусах, в том числе вызывающих желтую лихорадку и болезнь Зика. Они также сопоставили его размножение с тремя сезонными коронавирусами, как правило, вызывающими простуду.Ученые использовали инструмент генного редактирования CRISPR, чтобы инактивировать каждый из более чем 19 тысяч генов в клетках, инфицированных каждым вирусом. Затем они проанализировали молекулярный эффект от блокировки генов на способность вирусов к репликации.Выяснилось, что TMEM41B был единственной молекулярной особенностью, которая имела критичное значение для репликации среди обоих изученных семейств вирусов. В дальнейшем ученые намерены работать над созданием метода лечения, нацеленного на инактивацию TMEM41B.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Ученые нашли слабое место коронавируса

16:25 11.12.2020 (обновлено: 17:44 11.12.2020)
 
CC0 / kkolosov / МикроскопМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
CC0 / kkolosov / Микроскоп
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американские ученые считают трансмембранный белок 41B (TMEM41B), необходимый для размножения SARS-CoV-2, слабым местом нового коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.
Специалисты выяснили, что TMEM41B помогает формировать жировую внешнюю мембрану, защищающую генетический материал вируса, пока он реплицируется внутри инфицированной клетки и до того, как заразит другую.
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Они провели ряд экспериментов и сравнили воспроизводство SARS-CoV-2 в зараженных клетках с аналогичными процессами в 20 смертоносных флавивирусах, в том числе вызывающих желтую лихорадку и болезнь Зика. Они также сопоставили его размножение с тремя сезонными коронавирусами, как правило, вызывающими простуду.
Ученые использовали инструмент генного редактирования CRISPR, чтобы инактивировать каждый из более чем 19 тысяч генов в клетках, инфицированных каждым вирусом. Затем они проанализировали молекулярный эффект от блокировки генов на способность вирусов к репликации.
Выяснилось, что TMEM41B был единственной молекулярной особенностью, которая имела критичное значение для репликации среди обоих изученных семейств вирусов. В дальнейшем ученые намерены работать над созданием метода лечения, нацеленного на инактивацию TMEM41B.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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