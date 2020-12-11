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https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588779963.html
Иммунолог оценил риск заразиться коронавирусом на морозе
Иммунолог оценил риск заразиться коронавирусом на морозе
Морозная погода практически сводит к нулю риски заразиться коронавирусом на улице, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:03
2020-12-11T16:25
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
елена белова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Морозная погода практически сводит к нулю риски заразиться коронавирусом на улице, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.По словам врача, зимой маски на улице даже вредны, поскольку в них будет скапливаться конденсат, мешающий дышать и содержащий большое количество микробов.Ранее инфекционист Елена Белова рассказала РИА Новости, что маска на улице нужна при больших скоплениях людей, а в остальных случаях ее надевать не стоит. Врач Николай Малышев согласился с коллегой, уточнив, что на морозе материал быстро становится влажным и теряет свои защитные функции.
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владислав жемчугов, елена белова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Иммунолог оценил риск заразиться коронавирусом на морозе

15:03 11.12.2020 (обновлено: 16:25 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкМолодой человек бежит по бульвару к набережной Онежского озера в Петрозаводске
Молодой человек бежит по бульвару к набережной Онежского озера в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Морозная погода практически сводит к нулю риски заразиться коронавирусом на улице, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"На морозе в пять-десять градусов вирус живет секунды и не может распространяться, так как капельки слюны сразу же замерзают", — объяснил он.

По словам врача, зимой маски на улице даже вредны, поскольку в них будет скапливаться конденсат, мешающий дышать и содержащий большое количество микробов.
Ранее инфекционист Елена Белова рассказала РИА Новости, что маска на улице нужна при больших скоплениях людей, а в остальных случаях ее надевать не стоит. Врач Николай Малышев согласился с коллегой, уточнив, что на морозе материал быстро становится влажным и теряет свои защитные функции.
Пошив защитных масок - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 23:09
Названы признаки того, что маску пора менять
 
Распространение нового коронавирусаВладислав ЖемчуговЕлена БеловаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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