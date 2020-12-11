https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588779963.html

Иммунолог оценил риск заразиться коронавирусом на морозе

Иммунолог оценил риск заразиться коронавирусом на морозе

Морозная погода практически сводит к нулю риски заразиться коронавирусом на улице, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:03

2020-12-11T15:03

2020-12-11T16:25

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

елена белова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Морозная погода практически сводит к нулю риски заразиться коронавирусом на улице, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.По словам врача, зимой маски на улице даже вредны, поскольку в них будет скапливаться конденсат, мешающий дышать и содержащий большое количество микробов.Ранее инфекционист Елена Белова рассказала РИА Новости, что маска на улице нужна при больших скоплениях людей, а в остальных случаях ее надевать не стоит. Врач Николай Малышев согласился с коллегой, уточнив, что на морозе материал быстро становится влажным и теряет свои защитные функции.

https://ria.ru/20201202/maski-1587430314.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, елена белова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество