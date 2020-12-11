https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588770212.html

Попова заявила о напряженной эпидемиологической ситуации в России

Попова заявила о напряженной эпидемиологической ситуации в России

Эпидемиологическая ситуация в России в связи с коронавирусом достаточно напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:31

2020-12-11T14:31

2020-12-11T20:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России в связи с коронавирусом достаточно напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу также обратить внимание, что эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно тяжелой. Вакцинация как способ противодействия развития этой инфекции позволит нам держать ситуацию под контролем", - сказала она на совещании у премьер-министра РФ с производителями вакцины от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество