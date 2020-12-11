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Попова заявила о напряженной эпидемиологической ситуации в России
Попова заявила о напряженной эпидемиологической ситуации в России
Эпидемиологическая ситуация в России в связи с коронавирусом достаточно напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:31
2020-12-11T14:31
2020-12-11T20:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России в связи с коронавирусом достаточно напряженная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу также обратить внимание, что эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно тяжелой. Вакцинация как способ противодействия развития этой инфекции позволит нам держать ситуацию под контролем", - сказала она на совещании у премьер-министра РФ с производителями вакцины от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество