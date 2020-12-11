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Песков заявил, что в России не планируют вводить локдаун
Песков заявил, что в России не планируют вводить локдаун
Планов по введению локдауна в РФ в связи с пандемией нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:19
2020-12-11T12:19
2020-12-11T12:47
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Планов по введению локдауна в РФ в связи с пандемией нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я, наверное, отошлю вас к вчерашним объяснениям вице-премьера (Татьяны) Голиковой, она все объяснила по смертности. Действительно, COVID добавил смертности, к общему великому сожалению. Это, к сожалению, такая мировая тенденция, но все остальные разъяснения дала вице-премьер Голикова. Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о высокой смертности от коронавируса в октябре в России и о возможности введения режима самоизоляции в РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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