https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588727052.html

В России за сутки выписали 26171 переболевшего COVID-19

В России за сутки выписали 26171 переболевшего COVID-19

За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 26 171 человек, за все время - 2 059 840, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:02

2020-12-11T11:02

2020-12-11T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 26 171 человек, за все время - 2 059 840, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 171 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 059 840", - говорится в сообщении.В частности, 5 920 человек выписаны в Москве, 2 380 - в Санкт-Петербурге, в Подмосковье - 839.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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