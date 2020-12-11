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В России за сутки выписали 26171 переболевшего COVID-19
В России за сутки выписали 26171 переболевшего COVID-19
За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 26 171 человек, за все время - 2 059 840, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:02
2020-12-11T11:02
2020-12-11T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 26 171 человек, за все время - 2 059 840, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 171 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 059 840", - говорится в сообщении.В частности, 5 920 человек выписаны в Москве, 2 380 - в Санкт-Петербурге, в Подмосковье - 839.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество