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В России выявили 28 585 новых случаев COVID-19
В России выявили 28 585 новых случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 585 и достигло 2 597 711, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:01
2020-12-11T11:01
2020-12-11T11:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 585 и достигло 2 597 711, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 28 585 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4600 (16,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 597 711 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 585 и достигло 2 597 711, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 28 585 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4600 (16,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 597 711 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.