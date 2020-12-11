https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588726820.html

В России выявили 28 585 новых случаев COVID-19

В России выявили 28 585 новых случаев COVID-19

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 585 и достигло 2 597 711, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:01

2020-12-11T11:01

2020-12-11T11:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 585 и достигло 2 597 711, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 28 585 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4600 (16,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 597 711 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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