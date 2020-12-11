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Найдены новые симптомы коронавируса у детей
Найдены новые симптомы коронавируса у детей
Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выявили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:00
2020-12-11T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
нью-йоркский университет
сша
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выявили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19, сообщает Express.Отмечается, что дети часто переносят коронавирус в легкой форме или бессипмптомно, однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) инфекция вызывает воспаление некоторых органов и тканей, таких как сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза.Ученые проанализировали симптоматику у детей с COVID-19 и вызванным им воспалительным синдромом и пришли к выводу, что 83 процента участников исследования имели "кожно-слизистые изменения", такие как опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони и так называемый "клубничный язык" — опухший, бугристый и ярко-красный.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, нью-йоркский университет, сша

Найдены новые симптомы коронавируса у детей

11:00 11.12.2020 (обновлено: 11:51 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи с пациентом в НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врачи с пациентом в НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выявили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19, сообщает Express.
Отмечается, что дети часто переносят коронавирус в легкой форме или бессипмптомно, однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) инфекция вызывает воспаление некоторых органов и тканей, таких как сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза.
Ученые проанализировали симптоматику у детей с COVID-19 и вызванным им воспалительным синдромом и пришли к выводу, что 83 процента участников исследования имели "кожно-слизистые изменения", такие как опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони и так называемый "клубничный язык" — опухший, бугристый и ярко-красный.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНью-Йоркский университетСША
 
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