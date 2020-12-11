https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588726339.html

Найдены новые симптомы коронавируса у детей

Найдены новые симптомы коронавируса у детей

Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выявили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:00

2020-12-11T11:00

2020-12-11T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

нью-йоркский университет

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199079_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38de06e118b52f7c414e2846311fce1.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выявили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19, сообщает Express.Отмечается, что дети часто переносят коронавирус в легкой форме или бессипмптомно, однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) инфекция вызывает воспаление некоторых органов и тканей, таких как сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза.Ученые проанализировали симптоматику у детей с COVID-19 и вызванным им воспалительным синдромом и пришли к выводу, что 83 процента участников исследования имели "кожно-слизистые изменения", такие как опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони и так называемый "клубничный язык" — опухший, бугристый и ярко-красный.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, нью-йоркский университет, сша