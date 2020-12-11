https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588710061.html

Названы самые опасные распространители коронавируса

Названы самые опасные распространители коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал самых опасных распространителей коронавируса. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:38

2020-12-11T08:38

2020-12-11T10:23

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581252557_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_22d356e2626ab7aaa0a0525e44ac8ed7.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал самых опасных распространителей коронавируса.Он отметил, что носитель становится суперраспространителем не из-за особенностей организма, а из-за условий, в которых он находится. По словам специалиста, к этой группе относятся зараженные, которые оказываются в закрытых помещениях с недостаточной циркуляцией воздуха и отсутствием обеззараживания. Ситуация усугубляется, если не соблюдается социальная дистанция и никто не носит средства индивидуальной защиты."Классический пример — общественный транспорт", — сказал Горелов в комментарии "Ленте.ру".Врач указал на то, что многие люди не соблюдают основное правило, в соответствии с которым при обнаружении у себя симптомов необходимо оставаться дома. Он отметил, что вероятность заразиться от человека с тяжелой формой и постоянным кашлем выше.Также медик рассказал, что при легкой форме больной COVID-19 может оставаться заразным около десяти дней, а при средней — около 20 с конца инкубационного периода.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)