https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588703458.html

Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при COVID-19

Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал на своем YouTube-канале две опасности, подстерегающие больных с потерей обоняния при COVID-19. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T05:21

2020-12-11T05:21

2020-12-11T05:21

распространение нового коронавируса

евгений комаровский

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596249_0:0:916:515_1920x0_80_0_0_707f3e6991e60c1ccf9fa3cdba6aea80.jpg

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал на своем YouTube-канале две опасности, подстерегающие больных с потерей обоняния при COVID-19.Комаровский напомнил, что потеря обоняния является одним из наиболее типичных симптомов коронавирусной инфекции."Есть две ситуации, когда отсутствие обоняния реально угрожает нашей жизни. Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов", - заявил врач.Он призвал людей с COVID-19 проверять продукты перед употреблением и при необходимости прибегать к помощи окружающих."Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа", - продолжил телеведущий. По его словам, сейчас, во время отопительного сезона, необходимо внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа."Это очень-очень важно, пожалуйста, обратите на это внимание, это может куче народа вообще спасти жизнь", - предупредил Комаровский.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/sovety-1587506534.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, коронавирус covid-19, общество