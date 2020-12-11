Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588703458.html
Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при COVID-19
Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал на своем YouTube-канале две опасности, подстерегающие больных с потерей обоняния при COVID-19. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T05:21
2020-12-11T05:21
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596249_0:0:916:515_1920x0_80_0_0_707f3e6991e60c1ccf9fa3cdba6aea80.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал на своем YouTube-канале две опасности, подстерегающие больных с потерей обоняния при COVID-19.Комаровский напомнил, что потеря обоняния является одним из наиболее типичных симптомов коронавирусной инфекции."Есть две ситуации, когда отсутствие обоняния реально угрожает нашей жизни. Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов", - заявил врач.Он призвал людей с COVID-19 проверять продукты перед употреблением и при необходимости прибегать к помощи окружающих."Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа", - продолжил телеведущий. По его словам, сейчас, во время отопительного сезона, необходимо внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа."Это очень-очень важно, пожалуйста, обратите на это внимание, это может куче народа вообще спасти жизнь", - предупредил Комаровский.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/sovety-1587506534.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596249_0:0:688:515_1920x0_80_0_0_94481b5be2fcc46be2da055cb9c61f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений комаровский, коронавирус covid-19, общество

Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при COVID-19

05:21 11.12.2020
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Sputnik / Batyrshin Timur
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал на своем YouTube-канале две опасности, подстерегающие больных с потерей обоняния при COVID-19.
Комаровский напомнил, что потеря обоняния является одним из наиболее типичных симптомов коронавирусной инфекции.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 14:18Распространение нового коронавируса
Комаровский назвал "самые глупые" народные советы по лечению COVID-19
"Есть две ситуации, когда отсутствие обоняния реально угрожает нашей жизни. Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов", - заявил врач.
Он призвал людей с COVID-19 проверять продукты перед употреблением и при необходимости прибегать к помощи окружающих.
"Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа", - продолжил телеведущий. По его словам, сейчас, во время отопительного сезона, необходимо внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа.
"Это очень-очень важно, пожалуйста, обратите на это внимание, это может куче народа вообще спасти жизнь", - предупредил Комаровский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
 
Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
Лента новостейМолния