https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588703458.html
Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при COVID-19
Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при COVID-19
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал на своем YouTube-канале две опасности, подстерегающие больных с потерей обоняния при COVID-19. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T05:21
2020-12-11T05:21
2020-12-11T05:21
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал на своем YouTube-канале две опасности, подстерегающие больных с потерей обоняния при COVID-19.Комаровский напомнил, что потеря обоняния является одним из наиболее типичных симптомов коронавирусной инфекции."Есть две ситуации, когда отсутствие обоняния реально угрожает нашей жизни. Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов", - заявил врач.Он призвал людей с COVID-19 проверять продукты перед употреблением и при необходимости прибегать к помощи окружающих."Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа", - продолжил телеведущий. По его словам, сейчас, во время отопительного сезона, необходимо внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа."Это очень-очень важно, пожалуйста, обратите на это внимание, это может куче народа вообще спасти жизнь", - предупредил Комаровский.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/sovety-1587506534.html
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РИА Новости
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евгений комаровский, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский
назвал на своем YouTube-канале
две опасности, подстерегающие больных с потерей обоняния при COVID-19
.
Комаровский напомнил, что потеря обоняния является одним из наиболее типичных симптомов коронавирусной инфекции.
"Есть две ситуации, когда отсутствие обоняния реально угрожает нашей жизни. Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов", - заявил врач.
Он призвал людей с COVID-19 проверять продукты перед употреблением и при необходимости прибегать к помощи окружающих.
"Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа", - продолжил телеведущий. По его словам, сейчас, во время отопительного сезона, необходимо внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа.
"Это очень-очень важно, пожалуйста, обратите на это внимание, это может куче народа вообще спасти жизнь", - предупредил Комаровский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.