https://ria.ru/20201211/koreya-1588715881.html

США вернули Южной Корее контроль над 12 военными объектами

США вернули Южной Корее контроль над 12 военными объектами

Вооруженные силы США в Южной Корее в пятницу договорились с властями страны о возвращении тем контроля над участками 11 американских военных баз и двумя... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T09:40

2020-12-11T09:40

2020-12-11T09:40

южная корея

вашингтон (город)

сша

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СЕУЛ, 11 дек – РИА Новости. Вооруженные силы США в Южной Корее в пятницу договорились с властями страны о возвращении тем контроля над участками 11 американских военных баз и двумя участками на территории базы Ёнсан в Сеуле, сообщило министерство обороны Республики Корея.Вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) в декабре прошлого года вернули стране четыре неиспользуемых военных базы и еще тогда заявили о готовности вернуть еще 13 подобных участков.Решение об окончательной передаче баз Южной Корее было принято на виртуальном 201-м заседании объединенного комитета по соглашению о статусе сил (Status of forces agreement, SOFA).Сеул и Вашингтон договорились о возвращении объектов, но пока не смогли преодолеть разногласия по поводу того, кто и как возьмет на себя расходы по очистке окружающей среды. Стороны договорились в будущем продолжить консультации по процедурам дезактивации, очистки окружающей среды, критериям управления базой и другим нерешенным вопросам. Ранее сообщалось, что на очистку территорий четырех баз, возвращенных в прошлый раз, может уйти около двух лет и до 921 миллиона долларов.Среди возвращенных объектов два участка на базе Ёнсан в центре Сеула, расположенная поблизости база Camp Kim и еще четыре объекта в Сеуле, используемые Вооруженными силами США в Южной Корее (USFK). Также американцы вернули РК контроль над вертодромом Camp Walker в городе Тэгу, базами Camp Jackson в городе Ыйчжонбу и Camp Mobile в городе Тондучхон, полем для гольфа в городе Ханам, базой морской пехоты в порте Пхохан и стрельбищем в городе Тхэбэк.Это первый раз, когда под контроль властей Южной Кореи перешли объекты с базы Ёнсан. По планам территория нынешней американской военной базы в сеульском муниципальном округе Ёнсан будет превращена в парк. "База Ёнсан является одной из крупных баз американских войск, и ее передача после полного закрытия заняла бы слишком много времени. Поэтому правительство договорилось с американской стороной о постепенной передаче территории базы по частям, учитывая их состояние и условия, два участка (спортивное поле и поле для соревнований по софтболу) будут возвращены в первую очередь", - говорится в пресс-релизе.Возвращение американских военных объектов под контроль правительства Южной Кореи происходит в соответствии с программой земельного партнерства 2002 года, программой переселения Юнсан 2004 года и положениями Соглашения о статусе сил.

https://ria.ru/20200728/1575027346.html

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вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, вашингтон (город), сша, в мире