https://ria.ru/20201211/kontrol-1588854594.html

Контролировать цены на продукты будут с помощью системы онлайн-касс

Контролировать цены на продукты будут с помощью системы онлайн-касс

Система онлайн-касс, которые в реальном времени передают данные в налоговые органы, будет задействована для контроля за ценами на продукты питания, следует из... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T20:50

2020-12-11T20:50

2020-12-11T22:45

экономика

россия

правительство рф

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Система онлайн-касс, которые в реальном времени передают данные в налоговые органы, будет задействована для контроля за ценами на продукты питания, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте правительства РФ."Минфину России... Минэкономразвития России... представить в правительство Российской Федерации дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров для обеспечения мониторинга с использованием возможностей новой системы контрольно-кассовой техники, функционирующей в режиме передачи фискальных данных в налоговые органы в электронной форме", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 15 января.Кроме того, Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС мониторить потребительские цены на социально значимые товары и ежедневно докладывать в правительство.Перечень поручений по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары опубликован на сайте кабмина."Минсельхозу России (Д.Н. Патрушеву), Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), ФАС России (М.А. Шаскольскому) в соответствии со сферами ведения осуществлять мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и о результатах еженедельно докладывать в правительство Российской Федерации", — говорится в перечне.Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

https://ria.ru/20201211/tseny-1588812892.html

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экономика, россия, правительство рф