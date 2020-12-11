Контролировать цены на продукты будут с помощью системы онлайн-касс
20:50 11.12.2020 (обновлено: 22:45 11.12.2020)
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Система онлайн-касс, которые в реальном времени передают данные в налоговые органы, будет задействована для контроля за ценами на продукты питания, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте правительства РФ.
"Минфину России... Минэкономразвития России... представить в правительство Российской Федерации дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров для обеспечения мониторинга с использованием возможностей новой системы контрольно-кассовой техники, функционирующей в режиме передачи фискальных данных в налоговые органы в электронной форме", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - до 15 января.
Кроме того, Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС мониторить потребительские цены на социально значимые товары и ежедневно докладывать в правительство.
Перечень поручений по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары опубликован на сайте кабмина.
"Минсельхозу России (Д.Н. Патрушеву), Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), ФАС России (М.А. Шаскольскому) в соответствии со сферами ведения осуществлять мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и о результатах еженедельно докладывать в правительство Российской Федерации", — говорится в перечне.
Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.