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Контролировать цены на продукты будут с помощью системы онлайн-касс
Контролировать цены на продукты будут с помощью системы онлайн-касс
Система онлайн-касс, которые в реальном времени передают данные в налоговые органы, будет задействована для контроля за ценами на продукты питания, следует из... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:50
2020-12-11T22:45
экономика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Система онлайн-касс, которые в реальном времени передают данные в налоговые органы, будет задействована для контроля за ценами на продукты питания, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте правительства РФ."Минфину России... Минэкономразвития России... представить в правительство Российской Федерации дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров для обеспечения мониторинга с использованием возможностей новой системы контрольно-кассовой техники, функционирующей в режиме передачи фискальных данных в налоговые органы в электронной форме", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 15 января.Кроме того, Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу и&nbsp;ФАС мониторить потребительские цены на&nbsp;социально значимые товары и&nbsp;ежедневно докладывать в&nbsp;правительство.Перечень поручений по&nbsp;итогам совещания о&nbsp;динамике цен на&nbsp;продовольственные товары опубликован на&nbsp;сайте кабмина."Минсельхозу России (Д.Н. Патрушеву), Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), ФАС России (М.А. Шаскольскому) в&nbsp;соответствии со&nbsp;сферами ведения осуществлять мониторинг потребительских цен на&nbsp;социально значимые товары и&nbsp;о результатах еженедельно докладывать в&nbsp;правительство Российской Федерации",&nbsp;— говорится в&nbsp;перечне.Президент РФ Владимир Путин на&nbsp;совещании в&nbsp;среду обратил внимание на&nbsp;рост цен базовых продуктов питания в&nbsp;стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни&nbsp;при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и&nbsp;хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под&nbsp;мировые.
https://ria.ru/20201211/tseny-1588812892.html
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экономика, россия, правительство рф

Контролировать цены на продукты будут с помощью системы онлайн-касс

20:50 11.12.2020 (обновлено: 22:45 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ продовольственном магазине
В продовольственном магазине - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Система онлайн-касс, которые в реальном времени передают данные в налоговые органы, будет задействована для контроля за ценами на продукты питания, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте правительства РФ.
"Минфину России... Минэкономразвития России... представить в правительство Российской Федерации дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров для обеспечения мониторинга с использованием возможностей новой системы контрольно-кассовой техники, функционирующей в режиме передачи фискальных данных в налоговые органы в электронной форме", - говорится в сообщении.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 17:08
Генпрокуратура начала проверку из-за возмутивших Путина цен на продукты
Срок исполнения поручения - до 15 января.
Кроме того, Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС мониторить потребительские цены на социально значимые товары и ежедневно докладывать в правительство.
Перечень поручений по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары опубликован на сайте кабмина.
"Минсельхозу России (Д.Н. Патрушеву), Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), ФАС России (М.А. Шаскольскому) в соответствии со сферами ведения осуществлять мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и о результатах еженедельно докладывать в правительство Российской Федерации", — говорится в перечне.
Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
 
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