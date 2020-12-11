Путин обсудил с Зорькиным законы в развитие Конституции
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Важно, чтобы федеральные законы, принимаемые в развитие внесенных в Конституцию РФ поправок, соответствовали духу и букве основного закона, заявил президент России Владимир Путин.
В пятницу он провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, приуроченную ко Дню конституции 12 декабря.
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"На что хотел бы обратить внимание: сейчас, вы видите, Государственная дума, Совет Федерации принимают законы в развитие новых положений конституции. И здесь, конечно, очень важно, чтобы эти федеральные законы, принимаемые федеральным собранием, в точности соответствовали и букве, и духу поправок в конституцию", - сказал Путин в беседе.
Председатель КС России согласился, что это важно. Вместе с тем он отметил, что "у Конституционного суда здесь, к сожалению, не абсолютные возможности". Он уточнил, что судебный орган может реагировать только тогда, когда есть запрос от соответствующих органов государственной власти или от граждан.
"Но я думаю, что такие жалобы наверняка будут, потому что не все останутся довольны в практическом результате. Я думаю, о самих поправках там уже спорить нечего, потому что это конституцией стало. Но как они воплощены в законах - наверняка начнутся (споры), когда применяемые законы покажутся какой-то стороне в споре неправильно истолкованными. Тогда Конституционный суд - пожалуйста, идите к нам, мы дадим толкование такое", - отметил Зорькин.