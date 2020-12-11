https://ria.ru/20201211/konstitutsiya-1588833444.html

Путин обсудил с Зорькиным законы в развитие Конституции

Путин обсудил с Зорькиным законы в развитие Конституции

Важно, чтобы федеральные законы, принимаемые в развитие внесенных в Конституцию РФ поправок, соответствовали духу и букве основного закона, заявил президент... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:36

2020-12-11T18:36

2020-12-11T18:36

конституция рф

совет федерации рф

конституционный суд рф

валерий зорькин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Важно, чтобы федеральные законы, принимаемые в развитие внесенных в Конституцию РФ поправок, соответствовали духу и букве основного закона, заявил президент России Владимир Путин.В пятницу он провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, приуроченную ко Дню конституции 12 декабря."На что хотел бы обратить внимание: сейчас, вы видите, Государственная дума, Совет Федерации принимают законы в развитие новых положений конституции. И здесь, конечно, очень важно, чтобы эти федеральные законы, принимаемые федеральным собранием, в точности соответствовали и букве, и духу поправок в конституцию", - сказал Путин в беседе.Председатель КС России согласился, что это важно. Вместе с тем он отметил, что "у Конституционного суда здесь, к сожалению, не абсолютные возможности". Он уточнил, что судебный орган может реагировать только тогда, когда есть запрос от соответствующих органов государственной власти или от граждан.

https://ria.ru/20201209/konstitutsiya-1588418631.html

https://ria.ru/20201209/konstitutsiya-1588449936.html

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конституция рф, совет федерации рф, конституционный суд рф, валерий зорькин, владимир путин, политика