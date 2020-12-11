https://ria.ru/20201211/konkurs-1588864112.html

Число участников кадрового конкурса "Лидеры Кубани" выросло до 8 тысяч

Число участников кадрового конкурса "Лидеры Кубани" выросло до 8 тысяч

Кадровый конкурс "Лидеры Кубани" теперь охватывает весь Южный федеральный округ, в нем приняли участие около 8 тысяч человек, а в финал вышли 25 управленцев,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T22:51

2020-12-11T22:51

2020-12-11T22:51

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Кадровый конкурс "Лидеры Кубани" теперь охватывает весь Южный федеральный округ, в нем приняли участие около 8 тысяч человек, а в финал вышли 25 управленцев, сообщает администрация Краснодарского края."В этом году конкурс стал масштабнее – теперь он охватывает весь Южный федеральный округ. Участие в нем приняли около 8 тысяч человек. В финал вышли 25 управленцев", - говорится в сообщении.По словам губернатора Вениамина Кондратьева, Кубань стала кадровым центром юга России."Краснодарский край – один из ведущих регионов страны, и мы понимаем, специалисты в каких сферах нам нужны. Конкурс, с одной стороны, позволил участникам самореализоваться, достигнуть результата, с другой, помог органам власти найти тех, кто завтра будет руководителем, возглавит самые сложные проекты", - приводятся слова главы региона.Он отметил, что сейчас "как никогда" ценится умение принимать решения в сложных условиях и нести за это ответственность."Нужны настоящие лидеры, умеющие неординарно мыслить, вот почему необходима открытость кадровой политики. Когда на места приходят не по звонку или просьбе, а по способностям. Когда люди не просто делают работу, а нацелены на результат", – подчеркнул губернатор.По его мнению, в последующем к участию в конкурсе надо активнее привлекать предпринимателей."Талантливые управленцы должны быть во всех сферах экономики. Общей командой мы сделаем еще больший прорыв вперед. Победителям желаю быть не просто лидерами конкурса, а стать настоящими лидерами Кубани", – заявил губернатор.В завершении мероприятия участникам вручили награды. Три победителя конкурса "Лидеры Кубани", показавшие лучшие результаты, пройдут обучение по управленческим программам MBA в ведущих вузах страны. Двадцать два лауреата будут включены в резерв управленческих кадров Краснодарского края, получат опытных наставников, возможность принять участие в программах обучения и стажировках, стать членами краевых и муниципальных проектных команд.

https://ria.ru/20200910/razvitie-1577046632.html

https://ria.ru/20200817/1575909245.html

краснодарский край

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вениамин кондратьев, краснодарский край