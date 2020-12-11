https://ria.ru/20201211/kitay-1588753190.html
АБР поднял прогноз роста экономики КНР на 2020 год до 2,1%
АБР поднял прогноз роста экономики КНР на 2020 год до 2,1%
Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз экономического роста Китая в 2020 году с 1,8% до 2,1%. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:19
2020-12-11T13:19
2020-12-11T13:19
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МОСКВА, 11 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз экономического роста Китая в 2020 году с 1,8% до 2,1%.В третьем квартале текущего года ВВП Китая вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев этого года рост составил 0,7%. Китай обеспечил рост промпроизводства, идет возрождение сектора услуг.По мнению аналитиков АБР, в 2021 году темпы роста китайской экономики составят 7,7%.
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