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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201211/kitay-1588753190.html
АБР поднял прогноз роста экономики КНР на 2020 год до 2,1%
АБР поднял прогноз роста экономики КНР на 2020 год до 2,1%
Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз экономического роста Китая в 2020 году с 1,8% до 2,1%. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:19
2020-12-11T13:19
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 11 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз экономического роста Китая в 2020 году с 1,8% до 2,1%.В третьем квартале текущего года ВВП Китая вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев этого года рост составил 0,7%. Китай обеспечил рост промпроизводства, идет возрождение сектора услуг.По мнению аналитиков АБР, в 2021 году темпы роста китайской экономики составят 7,7%.
https://ria.ru/20201210/proizvodstvo-1588555247.html
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китай

АБР поднял прогноз роста экономики КНР на 2020 год до 2,1%

13:19 11.12.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 11 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз экономического роста Китая в 2020 году с 1,8% до 2,1%.
В третьем квартале текущего года ВВП Китая вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев этого года рост составил 0,7%. Китай обеспечил рост промпроизводства, идет возрождение сектора услуг.
По мнению аналитиков АБР, в 2021 году темпы роста китайской экономики составят 7,7%.
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