Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20201211/kino-1588666392.html
Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино
Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино
Правда ли, что Леонардо ди Каприо снимется в роли Ленина? Почему Виктор Сухоруков в “Брате” и Сергей Жигунов в “Гардемаринах” говорят чужими голосами? И как фильмам удается так хорошо притвориться “случайно найденной плёнкой” - что зрители реально верят, что актёров съели каннибалы? Разбираем заблуждения, мифы и фейки, которые порождает кино.
2020-12-11T12:00
2020-12-11T12:00
не верю!
кино и сериалы
александр голубчиков
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588731381_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_de55a24a0e650487ff10cd858c352cd3.jpg
Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино
Правда ли, что Леонардо ди Каприо снимется в роли Ленина? Почему Виктор Сухоруков в “Брате” и Сергей Жигунов в “Гардемаринах” говорят чужими голосами? И как фильмам удается так хорошо притвориться “случайно найденной плёнкой” - что зрители реально верят, что актёров съели каннибалы? Разбираем заблуждения, мифы и фейки, которые порождает кино.
Вместе с кинокритиком, директором по развитию направления "Кино и сериалы" маркетингового агентства "Сало" Александром Голубчиковым обсуждаем, может ли скандал на съёмках может быть спланированным пиар-ходом, а роман между героями - удачным совпадением.01:10 Видно Райкина, а слышно Боярского: почему в советском кино актеры говорили чужими голосами07:35 “У Джейме Ланнистера отросла рука!”. Фейки, которые придумывают фанаты08:12 Поддельный трейлер продолжения “Друзей”. А может, и правда будет продолжение?10:45 Снимется ли ди Каприо в роли Владимира Ленина12:50 Как ди Каприо “почти сыграл” российского президента14:19 Правда ли, что скандалы с актерами специально раздуваются для продвижения фильма19:50 “А может, и каминг-аут Эллен Пейдж - пиар нового сезона “Академии Амбрелла?”20:47 Мокьюментари (псевдодокументалки): как люди поверили в реальность “Ведьмы из Блэр”22:38 На грани фейка. Рекламная кампания “Монстро”25:30 Снимал ли Кубрик высадку на Луну ( и мифы и домыслы вокруг этого)Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588731381_83:0:559:357_1920x0_80_0_0_997d92fbaa135c7070c89e77b6be852b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, кино и сериалы, александр голубчиков, подкаст

Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино

12:00 11.12.2020
 
Не верю!
Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Правда ли, что Леонардо ди Каприо снимется в роли Ленина? Почему Виктор Сухоруков в “Брате” и Сергей Жигунов в “Гардемаринах” говорят чужими голосами? И как фильмам удается так хорошо притвориться “случайно найденной плёнкой” - что зрители реально верят, что актёров съели каннибалы? Разбираем заблуждения, мифы и фейки, которые порождает кино.
Вместе с кинокритиком, директором по развитию направления "Кино и сериалы" маркетингового агентства "Сало" Александром Голубчиковым обсуждаем, может ли скандал на съёмках может быть спланированным пиар-ходом, а роман между героями - удачным совпадением.
01:10 Видно Райкина, а слышно Боярского: почему в советском кино актеры говорили чужими голосами
07:35 “У Джейме Ланнистера отросла рука!”. Фейки, которые придумывают фанаты
08:12 Поддельный трейлер продолжения “Друзей”. А может, и правда будет продолжение?
10:45 Снимется ли ди Каприо в роли Владимира Ленина
12:50 Как ди Каприо “почти сыграл” российского президента
14:19 Правда ли, что скандалы с актерами специально раздуваются для продвижения фильма
19:50 “А может, и каминг-аут Эллен Пейдж - пиар нового сезона “Академии Амбрелла?”
20:47 Мокьюментари (псевдодокументалки): как люди поверили в реальность “Ведьмы из Блэр”
22:38 На грани фейка. Рекламная кампания “Монстро”
25:30 Снимал ли Кубрик высадку на Луну ( и мифы и домыслы вокруг этого)
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Монтаж Светланы Виноградовой
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не верю!Кино и сериалыАлександр ГолубчиковПодкаст
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния