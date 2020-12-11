https://ria.ru/20201211/kino-1588666392.html

Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино

Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино

Правда ли, что Леонардо ди Каприо снимется в роли Ленина? Почему Виктор Сухоруков в “Брате” и Сергей Жигунов в “Гардемаринах” говорят чужими голосами? И как фильмам удается так хорошо притвориться “случайно найденной плёнкой” - что зрители реально верят, что актёров съели каннибалы? Разбираем заблуждения, мифы и фейки, которые порождает кино.

2020-12-11T12:00

2020-12-11T12:00

2020-12-11T12:00

не верю!

кино и сериалы

александр голубчиков

подкаст

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Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино Правда ли, что Леонардо ди Каприо снимется в роли Ленина? Почему Виктор Сухоруков в “Брате” и Сергей Жигунов в “Гардемаринах” говорят чужими голосами? И как фильмам удается так хорошо притвориться “случайно найденной плёнкой” - что зрители реально верят, что актёров съели каннибалы? Разбираем заблуждения, мифы и фейки, которые порождает кино.

Вместе с кинокритиком, директором по развитию направления "Кино и сериалы" маркетингового агентства "Сало" Александром Голубчиковым обсуждаем, может ли скандал на съёмках может быть спланированным пиар-ходом, а роман между героями - удачным совпадением.01:10 Видно Райкина, а слышно Боярского: почему в советском кино актеры говорили чужими голосами07:35 “У Джейме Ланнистера отросла рука!”. Фейки, которые придумывают фанаты08:12 Поддельный трейлер продолжения “Друзей”. А может, и правда будет продолжение?10:45 Снимется ли ди Каприо в роли Владимира Ленина12:50 Как ди Каприо “почти сыграл” российского президента14:19 Правда ли, что скандалы с актерами специально раздуваются для продвижения фильма19:50 “А может, и каминг-аут Эллен Пейдж - пиар нового сезона “Академии Амбрелла?”20:47 Мокьюментари (псевдодокументалки): как люди поверили в реальность “Ведьмы из Блэр”22:38 На грани фейка. Рекламная кампания “Монстро”25:30 Снимал ли Кубрик высадку на Луну ( и мифы и домыслы вокруг этого)Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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