https://ria.ru/20201211/kimkiduk-1588832315.html

Манский: Ким Ки Дук рассматривал возможность остаться жить в Латвии

Манский: Ким Ки Дук рассматривал возможность остаться жить в Латвии

Режиссер Виталий Манский, живущий в Латвии, рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники, что южнокорейский режиссер Ким Ки Дук рассматривал возможность... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:29

2020-12-11T18:29

2020-12-11T18:29

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Режиссер Виталий Манский, живущий в Латвии, рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники, что южнокорейский режиссер Ким Ки Дук рассматривал возможность купить недвижимость и получить вид на жительство в этой прибалтийской стране.Он отметил, что было сложно найти, в какой больнице находится режиссер, так как в Латвии очень строго относятся к частной информации."Запрос могут подавать только родственники, его родственники находятся в Южной Корее, и они не сразу стали бить тревогу, так как он перестал выходить на связь с 5 декабря. Сейчас все ждут официального заявления семьи, в частности, его дочери, и после этого начнутся какие-то действия… Только после того как дочь обратится в посольство, с этого момента начнется отсчет всех протокольных действий", - сказал Манский.Ранее латвийский портал Delfi сообщил, что Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после коронавируса. Ему было 59 лет. Позже агентство Рёнхап сообщило, что МИД Южной Кореи подтвердил смерть режиссера, проинформировал его семью и оказывает "консульскую помощь касательно заявки на процедуру похорон и других вещей".Ким Ки Дук – всемирно известный южнокорейский режиссер, лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского фестиваля — за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". Его самый известный фильм - "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003). Ким Ки Дук был председателем жюри Московского международного кинофестиваля в 2019 году.

https://ria.ru/20201211/kimkiduk-1588774155.html

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кино и сериалы, новости культуры, ким ки дук, виталий манский, мид южной кореи, южная корея, латвия