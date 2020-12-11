https://ria.ru/20201211/kimkiduk-1588832315.html
Манский: Ким Ки Дук рассматривал возможность остаться жить в Латвии
Манский: Ким Ки Дук рассматривал возможность остаться жить в Латвии
Режиссер Виталий Манский, живущий в Латвии, рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники, что южнокорейский режиссер Ким Ки Дук рассматривал возможность... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:29
2020-12-11T18:29
2020-12-11T18:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
ким ки дук
виталий манский
мид южной кореи
южная корея
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588755956_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_7d01f438dd9d7cb982b126135fa2d60f.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Режиссер Виталий Манский, живущий в Латвии, рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники, что южнокорейский режиссер Ким Ки Дук рассматривал возможность купить недвижимость и получить вид на жительство в этой прибалтийской стране.Он отметил, что было сложно найти, в какой больнице находится режиссер, так как в Латвии очень строго относятся к частной информации."Запрос могут подавать только родственники, его родственники находятся в Южной Корее, и они не сразу стали бить тревогу, так как он перестал выходить на связь с 5 декабря. Сейчас все ждут официального заявления семьи, в частности, его дочери, и после этого начнутся какие-то действия… Только после того как дочь обратится в посольство, с этого момента начнется отсчет всех протокольных действий", - сказал Манский.Ранее латвийский портал Delfi сообщил, что Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после коронавируса. Ему было 59 лет. Позже агентство Рёнхап сообщило, что МИД Южной Кореи подтвердил смерть режиссера, проинформировал его семью и оказывает "консульскую помощь касательно заявки на процедуру похорон и других вещей".Ким Ки Дук – всемирно известный южнокорейский режиссер, лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского фестиваля — за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". Его самый известный фильм - "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003). Ким Ки Дук был председателем жюри Московского международного кинофестиваля в 2019 году.
https://ria.ru/20201211/kimkiduk-1588774155.html
южная корея
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588755956_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_630255cdb89bed3266cd1de0a6c79d1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, ким ки дук, виталий манский, мид южной кореи, южная корея, латвия
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Режиссер Виталий Манский, живущий в Латвии, рассказал РИА Новости со ссылкой на свои источники, что южнокорейский режиссер Ким Ки Дук рассматривал возможность купить недвижимость и получить вид на жительство в этой прибалтийской стране.
"Я был знаком с Ким Ки Дуком, но это было просто общение, не более того. Я понятия не имел, что он сейчас в Латвии. Насколько я знаю из дружеских источников, он рассматривал возможность купить дом или землю в Латвии и получить вид на жительство, с этой целью приехал. Когда стали доноситься тревожные слухи, ко мне стали обращаться коллеги, чтобы что-то выяснить, и тут пришло сообщение о его кончине. По моей информации, он скончался в 01.20 ночи в больнице в Риге", - сказал Манский.
Он отметил, что было сложно найти, в какой больнице находится режиссер, так как в Латвии очень строго относятся к частной информации.
"Запрос могут подавать только родственники, его родственники находятся в Южной Корее, и они не сразу стали бить тревогу, так как он перестал выходить на связь с 5 декабря. Сейчас все ждут официального заявления семьи, в частности, его дочери, и после этого начнутся какие-то действия… Только после того как дочь обратится в посольство, с этого момента начнется отсчет всех протокольных действий", - сказал Манский.
Ранее латвийский портал Delfi сообщил, что Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после коронавируса. Ему было 59 лет. Позже агентство Рёнхап сообщило, что МИД Южной Кореи подтвердил смерть режиссера, проинформировал его семью и оказывает "консульскую помощь касательно заявки на процедуру похорон и других вещей".
Ким Ки Дук – всемирно известный южнокорейский режиссер, лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского фестиваля — за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". Его самый известный фильм - "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003). Ким Ки Дук был председателем жюри Московского международного кинофестиваля в 2019 году.