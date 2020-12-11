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https://ria.ru/20201211/kimkiduk-1588793957.html
Михалков: Ким Ки Дук был самобытен, от него исходила огромная энергия
Михалков: Ким Ки Дук был самобытен, от него исходила огромная энергия
Режиссер Ким Ки Дук был очень самобытен и органичен, "с ходу сшибал своей искренностью" и мог моментально обаять собеседника, от него исходила огромная... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:57
2020-12-11T15:57
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Режиссер Ким Ки Дук был очень самобытен и органичен, "с ходу сшибал своей искренностью" и мог моментально обаять собеседника, от него исходила огромная душеподъемная энергия, рассказал режиссер Никита Михалков.Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса, ему было 59 лет, сообщил в пятницу портал Delfi Латвия.Ким Ки Дук был председателем жюри Московского кинофестиваля в 2019 году, и Михалков, не будучи с ним до того знакомым, "с изумлением и радостью увидел в нем, как ни странно, очень близкого человека"."И дело не в том, что ты себя чувствуешь с ним в чем-то похожим или пытаешься дотянуться до его пьедестала, а дело в том, что он настолько самобытен и органичен, что он с ходу сшибает тебя своею искренностью, и ты попадаешь под его обаяние, не понимая ни одного слова, но испытывая огромную душеподъемную энергию, которая от него исходила. И, конечно же, мало того, что он во многом лицо корейского кинематографа, он еще и лицо того мирового кино, которое еще не перестало быть самобытным, открытым и волнующим", - сказал Михалков.Ким Ки Дук – всемирно известный южнокорейский режиссер, лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского фестиваля — за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". Его самый известный фильм - "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003).
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кино и сериалы, новости культуры, ким ки дук, никита михалков

Михалков: Ким Ки Дук был самобытен, от него исходила огромная энергия

15:57 11.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКорейский кинорежиссёр Ким Ки Дук и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков (справа) на торжественной церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Корейский кинорежиссёр Ким Ки Дук и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков (справа) на торжественной церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Режиссер Ким Ки Дук был очень самобытен и органичен, "с ходу сшибал своей искренностью" и мог моментально обаять собеседника, от него исходила огромная душеподъемная энергия, рассказал режиссер Никита Михалков.
Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса, ему было 59 лет, сообщил в пятницу портал Delfi Латвия.
"Очень печально, это очень печально, что ушел такой замечательный художник – Ким Ки Дук. Вообще режиссура – это взгляд, это точка зрения, это попытка выразить на экране то, что связывает тебя с Богом, это желание быть услышанным не только с точки зрения современности, но и через тебя тех, кто давно уже ушел, но создал твою культуру, твою историю, твою традицию. Таким режиссером был Ким Ки Дук", - цитирует Михалкова пресс-служба.
Ким Ки Дук был председателем жюри Московского кинофестиваля в 2019 году, и Михалков, не будучи с ним до того знакомым, "с изумлением и радостью увидел в нем, как ни странно, очень близкого человека".
"И дело не в том, что ты себя чувствуешь с ним в чем-то похожим или пытаешься дотянуться до его пьедестала, а дело в том, что он настолько самобытен и органичен, что он с ходу сшибает тебя своею искренностью, и ты попадаешь под его обаяние, не понимая ни одного слова, но испытывая огромную душеподъемную энергию, которая от него исходила. И, конечно же, мало того, что он во многом лицо корейского кинематографа, он еще и лицо того мирового кино, которое еще не перестало быть самобытным, открытым и волнующим", - сказал Михалков.
Ким Ки Дук – всемирно известный южнокорейский режиссер, лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского фестиваля — за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". Его самый известный фильм - "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003).
Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук на церемонии закрытия 41-го Московского Международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 15:16
Биография Ким Ки Дука
 
КультураКино и сериалыНовости культурыКим Ки ДукНикита Михалков
 
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