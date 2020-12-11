https://ria.ru/20201211/kimkiduk-1588774155.html

Фантазия и реальность. Почему Ким Ки Дук стал культовым режиссером

Фантазия и реальность. Почему Ким Ки Дук стал культовым режиссером

Скончался один из самых известных южнокорейских режиссеров, любимец мировых фестивалей Ким Ки Дук. Его путь к кино был извилистым. Не окончив... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:19

2020-12-11T16:19

2020-12-11T17:16

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Скончался один из самых известных южнокорейских режиссеров, любимец мировых фестивалей Ким Ки Дук. Его путь к кино был извилистым. Не окончив сельскохозяйственную школу, устроился работать на завод, потом ушел в армию (пять лет служил морпехом). Ким Ки Дук думал стать священником, а после увлекся живописью. Все это наложило отпечаток на его кинематографический почерк. О самых значимых фильмах мастера, ставших культовыми, — в материале РИА Новости."Крокодил", 1996Дебютный фильм "Крокодил" многое может рассказать о режиссере. Это история о бездомном, который живет на берегу реки и спасает от гибели девушку.Уже в первой ленте присутствует то, что потом будет повторяться. Это — значительная роль водной стихии (действие происходит на побережье), проблемы взаимоотношений мужчин и женщин, герои, увлекающиеся рисованием (рисунки в кадре сделал сам Ким Ки Дук). А еще — символичный немой персонаж, знак чего-то неведомого."Весна, лето, осень, зима... и снова весна", 2003Один из самых известных фильмов режиссера, по его собственным словам, раскрывает "темы радости, злости, печали, удовольствия человеческого существования через призму жизни монаха, который живет в храме на лоне природы"."Весна, лето, осень, зима... и снова весна" поражает своей красотой — действие происходит в тихой горной местности, где все подчиняется смене времен года. Пожилой монах-целитель учит воспитанника законам природы и жизни.Красоту и утонченность картины отметили на фестивалях в Сан-Себастьяне и Локарно."Самаритянка", 2004Драматический триллер "Самаритянка" стал триумфом Ким Ки Дука на Берлинале, получив "Серебряного медведя" за режиссуру.Историю про школьниц, которые копят деньги на поездку в Европу, зарабатывая проституцией, сдержанно приняли в Южной Корее и тепло — за рубежом.Противопоставление сентиментальных фантазий и жестокости реального мира — еще один конек Ким Ки Дука. И в "Самаритянке" это особенно заметно."Пустой дом", 2004Следующим "влюбился" в режиссера Венецианский кинофестиваль. Драма "Пустой дом" получила сразу четыре награды Мостры, а еще премии на смотрах в Сан-Себастьяне и Вальядолиде.Сюжет довольно спокойный для Ким Ки Дука, но не без страстей. Главные герои — мотоциклист, нелегально живущий в пустующих квартирах, и женщина, которую он спасает от жестокого мужа.Интересны отношения между героями — они не говорят друг другу ни слова. Мотоциклист вообще молчит на протяжении всего фильма. Но это, наоборот, помогает внимательнее всматриваться в персонажей."Пьета", 2012Криминальная драма "Пьета", вдохновленная одноименной скульптурной композицией Микеланджело, принесла режиссеру главную награду Венецианского фестиваля.Картина рассказывает об одиноком женоненавистнике, вымогающем деньги у ремесленников, которые не платят ростовщику. Ким Ки Дук признавался, что хотел показать, как из-за денег появляются социальные проблемы. В том числе разрушатся семьи, случаются убийства.Жестокая тональность первой половины картины сменяется психологической драмой. И пусть лента вовсе не проста для просмотра, многие отмечают актерскую игру и замысловатость истории.

https://ria.ru/20201002/kimkiduk-1578120528.html

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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, ким ки дук, южная корея, европа, локарно