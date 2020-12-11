Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201211/kimkiduk-1588774155.html
Фантазия и реальность. Почему Ким Ки Дук стал культовым режиссером
Фантазия и реальность. Почему Ким Ки Дук стал культовым режиссером
Скончался один из самых известных южнокорейских режиссеров, любимец мировых фестивалей Ким Ки Дук. Его путь к кино был извилистым. Не окончив... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:19
2020-12-11T17:16
новости культуры
культура
кино и сериалы
знаменитости
ким ки дук
южная корея
европа
локарно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588756201_0:0:2818:1585_1920x0_80_0_0_69f5bb66f10135237aa971f5dfb1410d.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Скончался один из самых известных южнокорейских режиссеров, любимец мировых фестивалей Ким Ки Дук. Его путь к кино был извилистым. Не окончив сельскохозяйственную школу, устроился работать на завод, потом ушел в армию (пять лет служил морпехом). Ким Ки Дук думал стать священником, а после увлекся живописью. Все это наложило отпечаток на его кинематографический почерк. О самых значимых фильмах мастера, ставших культовыми, — в материале РИА Новости."Крокодил", 1996Дебютный фильм "Крокодил" многое может рассказать о режиссере. Это история о бездомном, который живет на берегу реки и спасает от гибели девушку.Уже в первой ленте присутствует то, что потом будет повторяться. Это — значительная роль водной стихии (действие происходит на побережье), проблемы взаимоотношений мужчин и женщин, герои, увлекающиеся рисованием (рисунки в кадре сделал сам Ким Ки Дук). А еще — символичный немой персонаж, знак чего-то неведомого."Весна, лето, осень, зима... и снова весна", 2003Один из самых известных фильмов режиссера, по его собственным словам, раскрывает "темы радости, злости, печали, удовольствия человеческого существования через призму жизни монаха, который живет в храме на лоне природы"."Весна, лето, осень, зима... и снова весна" поражает своей красотой — действие происходит в тихой горной местности, где все подчиняется смене времен года. Пожилой монах-целитель учит воспитанника законам природы и жизни.Красоту и утонченность картины отметили на фестивалях в Сан-Себастьяне и Локарно."Самаритянка", 2004Драматический триллер "Самаритянка" стал триумфом Ким Ки Дука на Берлинале, получив "Серебряного медведя" за режиссуру.Историю про школьниц, которые копят деньги на поездку в Европу, зарабатывая проституцией, сдержанно приняли в Южной Корее и тепло — за рубежом.Противопоставление сентиментальных фантазий и жестокости реального мира — еще один конек Ким Ки Дука. И в "Самаритянке" это особенно заметно."Пустой дом", 2004Следующим "влюбился" в режиссера Венецианский кинофестиваль. Драма "Пустой дом" получила сразу четыре награды Мостры, а еще премии на смотрах в Сан-Себастьяне и Вальядолиде.Сюжет довольно спокойный для Ким Ки Дука, но не без страстей. Главные герои — мотоциклист, нелегально живущий в пустующих квартирах, и женщина, которую он спасает от жестокого мужа.Интересны отношения между героями — они не говорят друг другу ни слова. Мотоциклист вообще молчит на протяжении всего фильма. Но это, наоборот, помогает внимательнее всматриваться в персонажей."Пьета", 2012Криминальная драма "Пьета", вдохновленная одноименной скульптурной композицией Микеланджело, принесла режиссеру главную награду Венецианского фестиваля.Картина рассказывает об одиноком женоненавистнике, вымогающем деньги у ремесленников, которые не платят ростовщику. Ким Ки Дук признавался, что хотел показать, как из-за денег появляются социальные проблемы. В том числе разрушатся семьи, случаются убийства.Жестокая тональность первой половины картины сменяется психологической драмой. И пусть лента вовсе не проста для просмотра, многие отмечают актерскую игру и замысловатость истории.
https://ria.ru/20201002/kimkiduk-1578120528.html
южная корея
европа
локарно
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588756201_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_8f17c2dcb6384842cee668f24ae51303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, ким ки дук, южная корея, европа, локарно

Фантазия и реальность. Почему Ким Ки Дук стал культовым режиссером

16:19 11.12.2020 (обновлено: 17:16 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКорейский кинорежиссёр Ким Ки Дук после окончания торжественной церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Корейский кинорежиссёр Ким Ки Дук после окончания торжественной церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Скончался один из самых известных южнокорейских режиссеров, любимец мировых фестивалей Ким Ки Дук. Его путь к кино был извилистым. Не окончив сельскохозяйственную школу, устроился работать на завод, потом ушел в армию (пять лет служил морпехом). Ким Ки Дук думал стать священником, а после увлекся живописью. Все это наложило отпечаток на его кинематографический почерк. О самых значимых фильмах мастера, ставших культовыми, — в материале РИА Новости.

"Крокодил", 1996

Дебютный фильм "Крокодил" многое может рассказать о режиссере. Это история о бездомном, который живет на берегу реки и спасает от гибели девушку.
© Joyoung Films (1996) Кадр из фильма "Крокодил"
Кадр из фильма Крокодил
1 из 2
Кадр из фильма "Крокодил"
© Joyoung Films (1996)
© Joyoung Films (1996)

Сцена из фильма "Крокодил"

Кадр из фильма Крокодил
2 из 2

Сцена из фильма "Крокодил"

© Joyoung Films (1996)
1 из 2
Кадр из фильма "Крокодил"
© Joyoung Films (1996)
2 из 2

Сцена из фильма "Крокодил"

© Joyoung Films (1996)
Уже в первой ленте присутствует то, что потом будет повторяться. Это — значительная роль водной стихии (действие происходит на побережье), проблемы взаимоотношений мужчин и женщин, герои, увлекающиеся рисованием (рисунки в кадре сделал сам Ким Ки Дук). А еще — символичный немой персонаж, знак чего-то неведомого.

"Весна, лето, осень, зима... и снова весна", 2003

© Cineclick Asia (2003) Кадр из фильма "Весна, лето, осень, зима... и снова весна"
Кадр из фильма Весна, лето, осень, зима... и снова весна - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Cineclick Asia (2003)
Кадр из фильма "Весна, лето, осень, зима... и снова весна"
Один из самых известных фильмов режиссера, по его собственным словам, раскрывает "темы радости, злости, печали, удовольствия человеческого существования через призму жизни монаха, который живет в храме на лоне природы".
"Весна, лето, осень, зима... и снова весна" поражает своей красотой — действие происходит в тихой горной местности, где все подчиняется смене времен года. Пожилой монах-целитель учит воспитанника законам природы и жизни.
© Cineclick Asia (2003) Кадр из фильма "Весна, лето, осень, зима... и снова весна"
Кадр из фильма Весна, лето, осень, зима... и снова весна
1 из 3
Кадр из фильма "Весна, лето, осень, зима... и снова весна"
© Cineclick Asia (2003)
© Cineclick Asia (2003)

Сцена из фильма "Весна, лето, осень, зима... и снова весна"

Кадр из фильма Весна, лето, осень, зима... и снова весна
2 из 3

Сцена из фильма "Весна, лето, осень, зима... и снова весна"

© Cineclick Asia (2003)
© Cineclick Asia (2003)

Фрагмент из фильма "Весна, лето, осень, зима... и снова весна"

Кадр из фильма Весна, лето, осень, зима... и снова весна
3 из 3

Фрагмент из фильма "Весна, лето, осень, зима... и снова весна"

© Cineclick Asia (2003)
1 из 3
Кадр из фильма "Весна, лето, осень, зима... и снова весна"
© Cineclick Asia (2003)
2 из 3

Сцена из фильма "Весна, лето, осень, зима... и снова весна"

© Cineclick Asia (2003)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Весна, лето, осень, зима... и снова весна"

© Cineclick Asia (2003)
Красоту и утонченность картины отметили на фестивалях в Сан-Себастьяне и Локарно.

"Самаритянка", 2004

Драматический триллер "Самаритянка" стал триумфом Ким Ки Дука на Берлинале, получив "Серебряного медведя" за режиссуру.
© Kim Ki-Duk Film (2004) Кадр из фильма "Самаритянка"
Кадр из фильма Самаритянка - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Kim Ki-Duk Film (2004)
Кадр из фильма "Самаритянка"
Историю про школьниц, которые копят деньги на поездку в Европу, зарабатывая проституцией, сдержанно приняли в Южной Корее и тепло — за рубежом.
Противопоставление сентиментальных фантазий и жестокости реального мира — еще один конек Ким Ки Дука. И в "Самаритянке" это особенно заметно.
© Kim Ki-Duk Film (2004) Кадр из фильма "Самаритянка"
Кадр из фильма Самаритянка
1 из 2
Кадр из фильма "Самаритянка"
© Kim Ki-Duk Film (2004)
© Kim Ki-Duk Film (2004)

Сцена из фильма "Самаритянка"

Кадр из фильма Самаритянка
2 из 2

Сцена из фильма "Самаритянка"

© Kim Ki-Duk Film (2004)
1 из 2
Кадр из фильма "Самаритянка"
© Kim Ki-Duk Film (2004)
2 из 2

Сцена из фильма "Самаритянка"

© Kim Ki-Duk Film (2004)

"Пустой дом", 2004

Следующим "влюбился" в режиссера Венецианский кинофестиваль. Драма "Пустой дом" получила сразу четыре награды Мостры, а еще премии на смотрах в Сан-Себастьяне и Вальядолиде.
© Kim Ki-Duk Film (2004) Кадр из фильма "Пустой дом"
Кадр из фильма Пустой дом - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Kim Ki-Duk Film (2004)
Кадр из фильма "Пустой дом"
Сюжет довольно спокойный для Ким Ки Дука, но не без страстей. Главные герои — мотоциклист, нелегально живущий в пустующих квартирах, и женщина, которую он спасает от жестокого мужа.
Интересны отношения между героями — они не говорят друг другу ни слова. Мотоциклист вообще молчит на протяжении всего фильма. Но это, наоборот, помогает внимательнее всматриваться в персонажей.
© Kim Ki-Duk Film (2004) Кадр из фильма "Пустой дом"
Кадр из фильма Пустой дом
1 из 3
Кадр из фильма "Пустой дом"
© Kim Ki-Duk Film (2004)
© Kim Ki-Duk Film (2004)

Сцена из фильма "Пустой дом"

Кадр из фильма Пустой дом
2 из 3

Сцена из фильма "Пустой дом"

© Kim Ki-Duk Film (2004)
© Kim Ki-Duk Film (2004)

Фрагмент из фильма "Пустой дом"

Кадр из фильма Пустой дом
3 из 3

Фрагмент из фильма "Пустой дом"

© Kim Ki-Duk Film (2004)
1 из 3
Кадр из фильма "Пустой дом"
© Kim Ki-Duk Film (2004)
2 из 3

Сцена из фильма "Пустой дом"

© Kim Ki-Duk Film (2004)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Пустой дом"

© Kim Ki-Duk Film (2004)

"Чтобы снимать кино, необязательно учиться в университете, — говорил режиссер. — Главные компоненты хорошего кино: время, пространство и люди. Время — это история. Пространство — место, где истории проходили. Люди — мы сами и наши образы".

"Пьета", 2012

© Kim Ki-Duk Film (2012) Кадр из фильма "Пьета"
Кадр из фильма Пьета - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Kim Ki-Duk Film (2012)
Кадр из фильма "Пьета"
Криминальная драма "Пьета", вдохновленная одноименной скульптурной композицией Микеланджело, принесла режиссеру главную награду Венецианского фестиваля.
Картина рассказывает об одиноком женоненавистнике, вымогающем деньги у ремесленников, которые не платят ростовщику. Ким Ки Дук признавался, что хотел показать, как из-за денег появляются социальные проблемы. В том числе разрушатся семьи, случаются убийства.
© Kim Ki-Duk Film (2012) Кадр из фильма "Пьета"
Кадр из фильма Пьета
1 из 2
Кадр из фильма "Пьета"
© Kim Ki-Duk Film (2012)
© Kim Ki-Duk Film (2012)

Сцена из фильма "Пьета"

Кадр из фильма Пьета
2 из 2

Сцена из фильма "Пьета"

© Kim Ki-Duk Film (2012)
1 из 2
Кадр из фильма "Пьета"
© Kim Ki-Duk Film (2012)
2 из 2

Сцена из фильма "Пьета"

© Kim Ki-Duk Film (2012)
Жестокая тональность первой половины картины сменяется психологической драмой. И пусть лента вовсе не проста для просмотра, многие отмечают актерскую игру и замысловатость истории.
Режиссер Ким Ки Дук во время торжественного ужина в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 17:01Культура
Ким Ки Дук рассказал, почему снял фильм "Растворяться" на русском языке
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостиКим Ки ДукЮжная КореяЕвропаЛокарно
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния