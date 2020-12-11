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Ректор ВГИК назвал смерть Ким Ки Дука большой потерей для мирового кино
Ректор ВГИК назвал смерть Ким Ки Дука большой потерей для мирового кино
Смерть корейского кинорежиссера Ким Ки Дука является большой потерей для мирового искусства, заявил ректор ВГИК Владимир Малышев. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:53
2020-12-11T13:53
2020-12-11T14:42
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Смерть корейского кинорежиссера Ким Ки Дука является большой потерей для мирового искусства, заявил ректор ВГИК Владимир Малышев.Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после коронавируса, сообщил Delfi. Ему было 59 лет."Большая потеря для мирового киноискусства", - сказал Малышев РИА Новости.Малышев напомнил, что в 2019 году Ким Ки Дук в качестве почетного гостя посетил мероприятия в честь столетия ВГИК, а также возглавил жюри студенческого фестиваля.По неофициальной информации, Ким Ки Дук планировал купить дом в в Юрмале и оформить вид на жительство, но не пришел на запланированную встречу. Коллеги стали его разыскивать, но процесс затруднился из-за правил по защите личных данных.Ким Ки Дук родился в 1960 году в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто, вскоре семья переехала в Сеул. В 17 лет он устроился рабочим на завод, через три года ушел в армию. После этого собирался стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать изящные искусства.
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