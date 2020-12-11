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В Киеве сожгли чучело патриарха Варфоломея
В Киеве сожгли чучело патриарха Варфоломея
Верующие сожгли чучело Константинопольского патриарха Варфоломея на Софиевской площади в центре Киева в ходе протестов в пятницу, говорится в сюжете украинского РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T21:30
2020-12-11T21:30
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
украинская православная церковь
петр порошенко
владимир зеленский
турция
киев
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Верующие сожгли чучело Константинопольского патриарха Варфоломея на Софиевской площади в центре Киева в ходе протестов в пятницу, говорится в сюжете украинского телеканала Newsone.По информации телеканала, акция протеста была организована из-за заявления Варфоломея о том, что митрополит Онуфрий "не является Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины, а также главой канонической Украинской православной церкви"."Верующие сожгли чучело Вселенского патриарха Варфоломея Константинопольского на Софийской площади в ходе протестов… Таким образом украинцы выразили недовольство высказываниями Варфоломея Константинопольского", - говорится в сюжете.Ранее пресс-служба украинского кабмина со ссылкой на патриарха Варфоломея сообщила, что он посетит Украину с официальным визитом на День независимости в 2021 году. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) заявил, что визит патриарха может придать новый импульс давлению и гонениям на каноническую церковь со стороны властей и радикальных групп.Президент Украины Владимир Зеленский в октябре посетил Турцию, где встретился, в том числе, с патриархом Варфоломеем. Тогда президент Украины пригласил главу Константинополя посетить страну. Предыдущий визит главы Константинопольского патриархата в Киев состоялся в 2008 году.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20201125/kipr-1586304798.html
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константинопольский патриархат, элладская православная церковь, украинская православная церковь, петр порошенко, владимир зеленский, турция, киев, украина

В Киеве сожгли чучело патриарха Варфоломея

21:30 11.12.2020
 
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Верующие сожгли чучело Константинопольского патриарха Варфоломея на Софиевской площади в центре Киева в ходе протестов в пятницу, говорится в сюжете украинского телеканала Newsone.
По информации телеканала, акция протеста была организована из-за заявления Варфоломея о том, что митрополит Онуфрий "не является Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины, а также главой канонической Украинской православной церкви".
"Верующие сожгли чучело Вселенского патриарха Варфоломея Константинопольского на Софийской площади в ходе протестов… Таким образом украинцы выразили недовольство высказываниями Варфоломея Константинопольского", - говорится в сюжете.
Ранее пресс-служба украинского кабмина со ссылкой на патриарха Варфоломея сообщила, что он посетит Украину с официальным визитом на День независимости в 2021 году. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) заявил, что визит патриарха может придать новый импульс давлению и гонениям на каноническую церковь со стороны властей и радикальных групп.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 17:29Религия и мировоззрение
В РПЦ раскритиковали Кипрскую церковь за признание ПЦУ
Президент Украины Владимир Зеленский в октябре посетил Турцию, где встретился, в том числе, с патриархом Варфоломеем. Тогда президент Украины пригласил главу Константинополя посетить страну. Предыдущий визит главы Константинопольского патриархата в Киев состоялся в 2008 году.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 16:52Религия и мировоззрение
Патриарх Варфоломей выражает волю Госдепа США, считают в РПЦ
 
Константинопольский патриархатЭлладская православная церковьУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийТурцияКиевУкраина
 
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