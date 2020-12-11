https://ria.ru/20201211/kiev-1588858110.html

В Киеве сожгли чучело патриарха Варфоломея

В Киеве сожгли чучело патриарха Варфоломея

Верующие сожгли чучело Константинопольского патриарха Варфоломея на Софиевской площади в центре Киева в ходе протестов в пятницу, говорится в сюжете украинского РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T21:30

2020-12-11T21:30

2020-12-11T21:30

константинопольский патриархат

элладская православная церковь

украинская православная церковь

петр порошенко

владимир зеленский

турция

киев

украина

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Верующие сожгли чучело Константинопольского патриарха Варфоломея на Софиевской площади в центре Киева в ходе протестов в пятницу, говорится в сюжете украинского телеканала Newsone.По информации телеканала, акция протеста была организована из-за заявления Варфоломея о том, что митрополит Онуфрий "не является Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины, а также главой канонической Украинской православной церкви"."Верующие сожгли чучело Вселенского патриарха Варфоломея Константинопольского на Софийской площади в ходе протестов… Таким образом украинцы выразили недовольство высказываниями Варфоломея Константинопольского", - говорится в сюжете.Ранее пресс-служба украинского кабмина со ссылкой на патриарха Варфоломея сообщила, что он посетит Украину с официальным визитом на День независимости в 2021 году. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) заявил, что визит патриарха может придать новый импульс давлению и гонениям на каноническую церковь со стороны властей и радикальных групп.Президент Украины Владимир Зеленский в октябре посетил Турцию, где встретился, в том числе, с патриархом Варфоломеем. Тогда президент Украины пригласил главу Константинополя посетить страну. Предыдущий визит главы Константинопольского патриархата в Киев состоялся в 2008 году.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20201125/kipr-1586304798.html

https://ria.ru/20200930/gosdep--1578010513.html

турция

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константинопольский патриархат, элладская православная церковь, украинская православная церковь, петр порошенко, владимир зеленский, турция, киев, украина