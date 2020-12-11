В Киеве сожгли чучело патриарха Варфоломея
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
По информации телеканала, акция протеста была организована из-за заявления Варфоломея о том, что митрополит Онуфрий "не является Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины, а также главой канонической Украинской православной церкви".
"Верующие сожгли чучело Вселенского патриарха Варфоломея Константинопольского на Софийской площади в ходе протестов… Таким образом украинцы выразили недовольство высказываниями Варфоломея Константинопольского", - говорится в сюжете.
Ранее пресс-служба украинского кабмина со ссылкой на патриарха Варфоломея сообщила, что он посетит Украину с официальным визитом на День независимости в 2021 году. Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) заявил, что визит патриарха может придать новый импульс давлению и гонениям на каноническую церковь со стороны властей и радикальных групп.
Президент Украины Владимир Зеленский в октябре посетил Турцию, где встретился, в том числе, с патриархом Варфоломеем. Тогда президент Украины пригласил главу Константинополя посетить страну. Предыдущий визит главы Константинопольского патриархата в Киев состоялся в 2008 году.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.