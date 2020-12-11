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Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
Главархив опубликовал уникальные документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях столицы, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T07:57
2020-12-11T07:57
религия и мировоззрение
москва
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главархив опубликовал уникальные документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости создали проект по поиску документов, связанных с историческим обликом столицы.Чертежи, планы, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте Главархива, также скоро их включат в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.Отмечается, что наибольший интерес среди найденных документов представляют планы часовни при церкви Святого Василия Кесарийского с автографом архитектора Федора Шехтеля, акварельные планы и рисунки фасада Троицкой церкви в Больших Лужниках, рисунки иконостаса, который находился в приделе церкви Святого Николая на Мясницкой.
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москва, общество

Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях

07:57 11.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХрам
Храм - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главархив опубликовал уникальные документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.
Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости создали проект по поиску документов, связанных с историческим обликом столицы.
"За первые два месяца совместной работы была обнаружена проектная документация на 20 московских церквей и часовен. Эти церкви и часовни были утрачены в 1920–1930-х годах", - говорится в сообщении.
Чертежи, планы, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте Главархива, также скоро их включат в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.
"Документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях представляют историческую ценность, а публикация этих документов позволит горожанам познакомиться с жемчужинами храмового зодчества, которые сейчас уже нельзя увидеть", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что наибольший интерес среди найденных документов представляют планы часовни при церкви Святого Василия Кесарийского с автографом архитектора Федора Шехтеля, акварельные планы и рисунки фасада Троицкой церкви в Больших Лужниках, рисунки иконостаса, который находился в приделе церкви Святого Николая на Мясницкой.
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