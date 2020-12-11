https://ria.ru/20201211/khramy-1588706074.html

Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях

Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях

Главархив опубликовал уникальные документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях столицы, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T07:57

2020-12-11T07:57

2020-12-11T07:57

религия и мировоззрение

москва

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главархив опубликовал уникальные документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости создали проект по поиску документов, связанных с историческим обликом столицы.Чертежи, планы, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте Главархива, также скоро их включат в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.Отмечается, что наибольший интерес среди найденных документов представляют планы часовни при церкви Святого Василия Кесарийского с автографом архитектора Федора Шехтеля, акварельные планы и рисунки фасада Троицкой церкви в Больших Лужниках, рисунки иконостаса, который находился в приделе церкви Святого Николая на Мясницкой.

https://ria.ru/20201114/nagrady-1584590872.html

москва

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москва, общество