https://ria.ru/20201211/khospis-1588792259.html

Прокуратура Москвы потребовала отменить штраф хоспису "Дом с маяком"

Прокуратура Москвы потребовала отменить штраф хоспису "Дом с маяком"

Прокуратура Москвы опротестовала штраф в 200 тысяч рублей, назначенный детскому хоспису "Дом с маяком", рассмотрение протеста назначено на 14 декабря, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:50

2020-12-11T15:50

2020-12-11T15:50

россия

дом с маяком

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Прокуратура Москвы опротестовала штраф в 200 тысяч рублей, назначенный детскому хоспису "Дом с маяком", рассмотрение протеста назначено на 14 декабря, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.В четверг благотворительное учреждение "Детский хоспис" было оштрафовано Зюзинским районным судом на 200 тысяч рублей по статье об административных правонарушениях."По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Москвы проверена законность не вступившего в силу судебного акта. По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения", - говорится в сообщении.Рассмотрение протеста назначено на 14 декабря.Ранее директор хосписа Лида Мониава рассказала, что изначально на хоспис пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого числа наркотических лекарств.

https://ria.ru/20190816/1557557417.html

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россия, дом с маяком, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия