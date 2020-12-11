https://ria.ru/20201211/khospis-1588790583.html

"Дом с маяком" обжаловал штраф за нарушение оборота наркотических средств

"Дом с маяком" обжаловал штраф за нарушение оборота наркотических средств

Детский хоспис "Дом с маяком" обжаловал решение о штрафе в 200 тысяч рублей за нарушение оборота наркотических лекарств, сообщили РИА Новости в Зюзинском суде... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:45

2020-12-11T15:45

2020-12-11T15:45

дом с маяком

валерий фадеев

здоровье - общество

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Детский хоспис "Дом с маяком" обжаловал решение о штрафе в 200 тысяч рублей за нарушение оборота наркотических лекарств, сообщили РИА Новости в Зюзинском суде Москвы.Ранее директор хосписа Лида Мониава рассказала, что изначально на хоспис пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого числа наркотических лекарств.В итоге, по ее словам, благотворительной организации вменили следующие нарушения: журналы наркотических средств оказались "не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствует печать организации", не были внесены необходимые отметки, не были учтены корешки от рецептов и так далее.По соответствующей статье КоАП учреждению максимум грозила приостановка деятельности на 90 дней или штраф в 400 тысяч рублей. Представители учреждения просили ограничиться предупреждением, однако суд решил, что этого недостаточно. Суд признал хоспис виновным по части 1 статьи 6.16 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей без конфискации наркотических средств."Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказали в суде.Ситуацию ранее взял на контроль глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, совет готов сделать все, чтобы избежать закрытия "Дома с маяком".

https://ria.ru/20201210/khospis-1588585404.html

https://ria.ru/20201129/dom-1586840163.html

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дом с маяком, валерий фадеев, здоровье - общество, москва, происшествия